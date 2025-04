South of Midnight: Leitfaden für alle Achievements und Erfolge

South of Midnight stellt euch vor ein paar knackige Herausforderungen, wenn ihr euch alle Erfolge sichern wollt. Welche Achievements das Adventure für euch bereithält und wie ihr sie alle freischaltet, erfahrt ihr hier.

Prinzipiell könnt ihr alle Erfolge von South of Midnight in einem Spieldurchgang freischalten. Der Erhalt einiger Achievements, wie das Bezwingen aller Bosse ohne Schaden zu nehmen, gestaltet sich allerdings als schwierig. Glücklicherweise könnt ihr im Hauptmenü jedes Kapitel neu laden, um euch so erneut einen der Bosse vorzunehmen.

Wollt ihr euch alle Erfolge schnappen, solltet ihr mit einer Spielzeit von 13 bis 15 Stunden rechnen. Mit Ausnahme eines Achievements für jeden Kapitelabschluss und drei weitere für Bosskämpfe, könnt ihr im Grunde jeden Erfolg verpassen.

Allerdings bekommt ihr manche davon so leicht, dass ihr sie fast nicht verpassen könnt. So müsst ihr beispielsweise lediglich eine Verbesserung freischalten, um einen Erfolg einzuheimsen. Zur besseren Übersicht haben wir alle Achievements in fünf Kategorien unterteilt und geben euch Tipps zu all jenen Erfolgen, deren Bedingungen unverständlich sein könnten.

Alle Story-bezogenen Erfolge

Ihr könnt 14 Story-bezogene Erfolge freischalten. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nacht der Flut

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schließe Kapitel 1 ab.

Andere Stimmen, andere Webstühle

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schließe Kapitel 2 ab.

Ein großer Fisch

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schließe Kapitel 3 ab.

Übellaunig

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schließe Kapitel 4 ab.

Alles, was hochkommt

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schließe Kapitel 5 ab.

Schlaf, meine Süße, schlaf

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schließe Kapitel 6 ab.

Ein Barmann ist schwer zu finden

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schließe Kapitel 7 ab.

Ihre Augen waren wachsam

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schließe Kapitel 8 ab.

Von Frauen und Spinnweben

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schließe Kapitel 9 ab.

Licht in der Dunkelheit

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schließe Kapitel 10 ab.

Trübe Gewässer

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schließe Kapitel 11 ab.

Die Kreuzung

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schließe Kapitel 12 ab.

Vergangenes ist nicht vergangen

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schließe Kapitel 13 ab.

Die gesamte Mitternacht

Gamerscore: 100 G

Bedingung: Schließe das Spiel ab.

Alle Verbesserungen-Erfolge

Die Grundlagen lernen

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Schalte eine Verbesserung frei.

Ihr könnt eine beliebige Verbesserung für diesen Erfolg wählen.

Die Grundlagen meistern

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Verbessere Allgemein komplett.

Erlernt alle neun Verbesserungen des Allgemein-Skilltrees.

Komm her

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Verbessere Fadenziehen komplett.

Erlernt alle drei Verbesserungen des Fadenziehen-Skilltrees.

Am seidenen Faden

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Verbessere Fadenstoß komplett

Erlernt alle drei Verbesserungen des Fadenstoß-Skilltrees.

Wahrlich ein Webstuhl

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Verbessere Weben komplett.

Erlernt alle drei Verbesserungen des Weben-Skilltrees.

Mit Crouton obendrauf

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Verbessere Crouton komplett.

Erlernt alle drei Verbesserungen des Crouton-Skilltrees.

Alle Kampf-Erfolge

Ihr könnt acht Kampf-Erfolge freischalten. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Aufwicklerin

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Wickle einen Geist auf.

Gerade noch rechtzeitig

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Weiche perfekt aus.

Volles Programm

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Besiege Geister mit Verbessertem Zerreißen und wickle sie dann auf.

Ihr müsst mindestens zwei Gegner gleichzeitig mit dem Angriff "Verbessertes Zerreißen" (Skilltree: Allgemein) besiegen.

Kräftig runtergeputzt

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Besiege mehrere Gegner mit Reinigendem Zerreißen.

Ihr müsst mindestens zwei Gegner gleichzeitig mit dem Angriff "Reinigendes Zerreißen" (Skilltree: Allgemein) besiegen.

Abgeschmettert

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Unterbrich die Angriffe von Geistern mit dem Schmetter-Zerreißen.

Kurz bevor ihr einen Nahkampftreffer kassiert, könnt ihr Schmetter-Zerreißen (Skilltree: Allgemein) einsetzen, um den Angriff zu unterbrechen.

Entlarvt

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Besiege Geister und wickle sie dann auf, indem du Larven-Geister in sie wirfst.

Tötet insgesamt zehn Geister, indem ihr eine Larve aufnehmt (LT) und auf sie werft (RT). Wickelt sie danach auf.

Pazifistin

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Besiege Geister und wickle sie dann auf, ohne Angriffe zu nutzen.

Um diesen Erfolg zu erhalten müsst ihr passiven Schaden anrichten. Beispielsweise könnt ihr diesen Schleim des Schleuderers durch einen Fadenstoß zurückschleudern oder aber ihr tötet sie durch Fadensprengungen, die beim perfekten Ausweichen ausgelöst werden. Fadensprengungen könnt ihr durch die Verbesserung "Die Schleife schließen" verstärken, wodurch ihr mehr Schaden verursacht.

Knapp entronnen

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Weiche perfekt aus, während deine Gesundheit niedrig ist.

Springt vor einem Kampf einfach ein paar Mal ins Wasser, bis ihr kaum noch Leben habt. Schraubt dann den Schwierigkeitsgrad ganz nach unten, sodass euch Angriffe kaum noch Schaden zufügen und versucht euch dann an dem Achievement.

Alle Boss-Erfolge

Ihr könnt sechs Boss-Erfolge freischalten. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alligatorenflüsterin

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Besiege Zwei-Zehen-Tom

Besiegt den Boss in Kapitel 5.

Alligatorendompteurin

Gamerscore: 30 G

Bedingung: Besiege Zwei-Zehen-Tom, ohne Schaden zu nehmen.

Besiegt den Boss in Kapitel 5 ohne getroffen zu werden. Erleidet ihr Schaden, könnt ihr zurück ins Hauptmenü gehen und wieder ins Spiel einsteigen, um direkt wieder am Anfang des Bosskampfes zu landen.

Federn lassen

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Besiege den Rougarou.

Besiegt den Boss in Kapitel 7.

Leicht wie eine Feder

Gamerscore: 30 G

Bedingung: Besiege den Rougarou, ohne Schaden zu nehmen.

Besiegt den Boss in Kapitel 7 ohne getroffen zu werden. Erleidet ihr Schaden, könnt ihr zurück ins Hauptmenü gehen und wieder ins Spiel einsteigen, um direkt wieder am Anfang des Bosskampfes zu landen.

Arachnophobie

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Besiege Huggin’ Molly.

Besiegt den Boss in Kapitel 9.

Arachnophilie

Gamerscore: 30 G

Bedingung: Besiege Huggin’ Molly, ohne Schaden zu nehmen.

Besiegt den Boss in Kapitel 9 ohne getroffen zu werden. Erleidet ihr Schaden, könnt ihr zurück ins Hauptmenü gehen und wieder ins Spiel einsteigen, um direkt wieder am Anfang des Bosskampfes zu landen.

Alle Sammel-Erfolge

Ihr könnt sechs Sammel-Erfolge freischalten. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Jedes bisschen hilft

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Sammle eine Gesundheitsfaser.

Fit wie ein Turnschuh

Gamerscore: 100 G

Bedingung: Verbessere Hazels Gesundheit komplett.

Findet alle Gesundheitsfasern.

Flauschrausch

Gamerscore: 100 G

Bedingung: Finde alle Flausche.

Belesen

Gamerscore: 100 G

Bedingung: Finde alle Schriftstücke.

Wer es findet...

Gamerscore: 15 G

Bedingung: Dreh ein Bleichteil um.

Eine wichtige Tradition

Gamerscore: 100 G

Bedingung: Drehe alle Blechteile um.

