The First Berserker Khazan: Alle Krüge und Seelensteine finden

In The First Berserker: Khazan gehören die Seelensteine und Danjins Krüge zu den Sammelobjekten des Action-RPGs. Im Folgenden zeigen wir euch, wo ihr alle von ihnen findet.

Alle Seelensteine für "Helfer der Unterwelt" finden

Insgesamt gibt es 100 Seelensteine, die ihr finden könnt. Seelensteine sind große rote Kristalle, die innerhalb der Missionen verteilt sind.



Um sie einzusammeln, müsst ihr sie zerstören. Entweder könnt ihr sie mit eurer Waffe zerschlagen oder mit eurem Wurfspeer abwerfen. Wenn ihr alle 100 von ihnen gefunden habt, erhaltet ihr die Trophäe "Helfer der Unterwelt".



Die Seelensteine dienen gleichzeitig auch als Währung. Im "Riss", also im Hub-Bereich, könnt ihr mit Daphrona reden, um die Seelensteine auszugeben und unterschiedliche Stats aufzuwerten. Folgendermaßen sehen die Seelensteine aus:

So sehen die Seelensteine in The First Berserker: Khazan aus. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Alle Kruglinge für "Krugliebhaber" finden

Insgesamt könnt ihr 44 Krüge finden, die im Spiel Kruglinge heißen. Sobald ihr alle von ihnen gefunden habt, erhaltet ihr den Erfolg "Krugliebhaber".



Die Kruglinge befinden sich immer innerhalb von Krügen, die ihr zerstören könnt. Sie tauchen allerdings erst auf, nachdem ihr die Nebenmission "Krugliebhaber" absolviert habt. Ihr findet die Bonusmission im Bereich "Dorf Phraugh".



Es gibt allerdings auch in den ersten Missionen Kruglinge, die ihr finden könnt. Nach Abschluss der Nebenquest müsst ihr daher in frühere Missionen zurückkehren, um dort die zuvor nicht auffindbaren Krüge zu bekommen. Sobald ihr euch in der Nähe eines Kruglings befindet, hört ihr einen kleinen Jingle und euer Controller fängt an leicht zu vibrieren.



Nachdem ihr den richtigen Krug zerstört habt, müsst ihr mit dem Krugling interagieren, um ihn zurück zu Danjin zu schicken, der sich im Hub-Bereich "Der Riss" befindet. Bei ihm könnt ihr ebenfalls die gesammelten Krüge gegen Kopfbedeckungen eintauschen.

So sehen die Kruglinge aus, die sich in Krügen verstecken. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Fundorte aller Krüge und Seelensteine

Bevor ihr eine Mission auswählt, könnt ihr oben rechts bei der Regionsinfo sehen, wie viele Seelensteine und Kruglinge ihr im jeweiligen Bereich gefunden habt und wie viele von ihnen dort vorhanden sind. Im folgenden Video von Fextralife findet ihr alle Fundorte der Seelensteine und Kruglinge auf einen Blick:

