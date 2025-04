CoD Warzone: Verstecke Safes in Verdansk finden

Mit der Rückkehr nach Verdansk gibt es auch eine neue Herausforderung: sucht und findet die versteckten Tresore, die auf der gesamten Map verteilt sind. Im Folgenden zeigen wir euch die möglichen Fundorte aller Safes.

Tipps, um alle Tresore zu finden

Insgesamt könnt ihr in Call of Duty: Warzone 12 versteckte Safes finden. Um die Challenge abzuschließen, müsst ihr in jedem der 12 Regionen jeweils einen Tresor öffnen.

Wichtiger Hinweis: Die Fundorte der Tresore sind in jedem Match randomisiert und zufällig. Die Safes spawnen nicht immer an denselben Orten. Nichtsdestotrotz geben wir euch Tipps, damit euch die Suche leichter fällt.

Zuerst solltet ihr wissen, dass die Safes immer sehr nah am Hauptgebäude des jeweiligen Gebiets spawnen, dem sie ihren Namen zu verdanken haben. So findet ihr beispielsweise im Bereich "Train Station" am wahrscheinlichsten einen Tresor nahe dem Bahnhof.



Ein weiterer wichtiger Hinweis ist, dass sich die Safes fast nie in Häusern befinden. Ihr findet die Tresore hauptsächlich vor oder auf Gebäuden. Haltet nach blauen Safes Ausschau, die einen goldenen Griff haben. Diese versteckten Tresore sehen folgendermaßen aus:

So sehen die versteckten Safes in CoD Warzone aus. (© Inkslasher)

Zudem solltet ihr versuchen, die Safes im Spielmodus "Beutegeld" (englisch "Plunder") zu finden. Denn in diesem Modus könnt ihr in altbekannter Manier respawnen, wenn ihr erledigt werdet. Das vereinfacht die Suche ungemein. Aber auch der neue Modus "Warzone Casual" wäre eine gute Alternative, um alle Safes zu öffnen.

Fundorte aller Safes in Call of Duty: Warzone

Zwar sind die Spawns der Tresore randomisiert und zufällig, allerdings ist an spezifischen Orten die Chance erhöht, dass ihr dort einen Safe findet. YouTuber und CoD-Experte Inkslasher zeigt euch in seinem Video mögliche Fundorte, an denen ihr die gesuchten Tresore häufiger antreffen könnt:

