Call of Duty bekommt ein notwendiges Feature, das ich als PC-Spieler hassen werde

In wenigen Tagen bekommen der Multiplayer und auch Warzone erweiterte Funktionen beim Crossplay und auch wenn sie durchaus einen Sinn haben, sind sie für PC-Spieler wie mich ein Nachteil.

Call of Duty trennt stärker nach Plattformen

Mit dem Start von Season 3 am 2. April 2025 in Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone werden die Crossplay-Funktionen der beiden Multiplayer-Shooter erweitert. Konkret heißt das, Konsolen-Spieler können für jeweils den Ranked- und Unranked-Modus im Multiplayer und auch den Ranked-Modus in Warzone folgende Crossplay-Optionen auswählen:

Crossplay kann zwischen allen Plattformen aktiviert werden.

Crossplay findet nur zwischen den Konsolen statt.

Crossplay ist ausgeschaltet und Spieler treffen nur auf Nutzer der eigenen Plattform.

Der springende Punkt hier ist natürlich die Trennung von PC- und Konsolenspielern durch die zweite Option.

Ein zweischneidiges Schwert Selbst ohne die Frage, ob Aim Assist nun ein großer Vorteil auf der Konsole gegenüber dem PC ist, entstehen durch diese Optionen keine echten Lösungen für Probleme, die das Spiel wirklich plagen. Ein offensichtlicher Nachteil für alle Spieler sind die potenziell längeren Wartezeiten auf ein Match, da die Optionen die gesamte Spielerbasis aufsplitten. Ein für mich eher persönliches Problem entsteht, wenn sich Freunde von mir, die auf der PS5 oder Xbox spielen, dazu entscheiden, unter sich zu bleiben. Warum sie das tun sollten? Sehr wahrscheinlich, um den Cheatern aus dem Weg zu gehen, die laut einem erst wenige Tagen alten Bericht von Activision auf dem PC wenig überraschend deutlich häufiger zu finden sind. (Quelle: Activision). Das bedeutet für mich also als PC-Spieler, dass die Spielerbasis, aus der meine Matches zusammengestellt werden, kleiner wird, gleichzeitig aber der Anteil an Cheatern wächst. Schöne Aussichten. Ich kann es den Konsolen-Spielern nicht mal verdenken. Was mich stört, ist die Tatsache, dass man anstatt mehr Lösungen für das Cheater-Problem zu suchen, Schutzmaßnahmen für eine bestimmte Gruppe Spieler ergreift. Ich habe nur Nachteile durch die neuen Funktionen. Man hätte den PC-Spielern wenigstens die Optionen geben können, Crossplay wahlweise zur PlayStation oder Xbox deaktivieren zu können. Nicht nur um der Gerechtigkeit willen, sondern weil ich noch nie über das Mikro eines PlayStation-Controllers gute Musik gehört habe. Ernsthaft Leute, niemand will hören, welche Serie ihr gerade guckt oder was der Rest eurer Familie gerade so macht. Daniel Hartmann

