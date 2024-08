So könnt ihr bei Discord Umfragen erstellen

Discord ermöglicht es euch mittlerweile, ganz ohne Bots oder Plugins eine Umfrage zu erstellen. Dies funktioniert sowohl auf dem PC als auch in der mobilen App. Hier erfahrt ihr, wie ihr in wenigen Schritten eure eigene Umfrage starten könnt.

So erstellt ihr eine Discord-Umfrage

Die Umfrage-Funktion von Discord funktioniert in der App am Handy oder Tablet genauso wie beim Desktop-Client am PC. Um eine Umfrage zu erstellen, geht wie folgt vor:

Geht in den Kanal, in dem ihr die Umfrage erstellen möchtet, und klickt auf das Plus-Symbol links im Textfeld. Im Kontextmenü findet ihr die Option „Umfrage erstellen“. Tragt nun eure Frage ins entsprechende Feld ein. Gebt darunter bis zu zehn mögliche Antworten ein. Falls gewünscht, könnt ihr jedem Antwortfeld ein passendes Emoji hinzufügen, indem ihr davor auf das Emoji-Symbol klickt. Wenn ihr mehr als zwei Antworten benötigt, könnt ihr über das Plus-Symbol (+) zusätzliche Antwortmöglichkeiten hinzufügen. Unter „Dauer“ wählt ihr aus, wie lange die Umfrage laufen soll. Euch stehen die Optionen 1, 4, 8, 24 Stunde(n) oder 3, 7, 14 Tage zur Verfügung. Setzt den Haken bei „Mehrere Antworten erlauben“, wenn die Mitglieder mehr als eine Antwort auswählen dürfen. Klickt abschließend auf die Schaltfläche „Post“, um die Umfrage in den Chat zu stellen.

Berechtigungen bei Discord-Umfragen

Teilnahmeberechtigung : Jeder Benutzer, der den Kanal sehen kann, kann auch an der Umfrage teilnehmen.

: Jeder Benutzer, der den Kanal sehen kann, kann auch an der Umfrage teilnehmen. Erstellung von Umfragen : Alle Benutzer mit der Berechtigung „Nachrichten senden“ können in Textkanälen Umfragen erstellen.

: Alle Benutzer mit der Berechtigung „Nachrichten senden“ können in Textkanälen Umfragen erstellen. Kanaltypen : Umfragen können in Textkanälen, Direktnachrichten, Gruppennachrichten und Ankündigungskanälen durchgeführt werden.

: Umfragen können in Textkanälen, Direktnachrichten, Gruppennachrichten und Ankündigungskanälen durchgeführt werden. Anonymität: Derzeit gibt es keine Möglichkeit, anonym abzustimmen. Wie bei Emoji-Reaktionen, kann jeder einsehen, wer für welche Antwortmöglichkeit abgestimmt hat.

