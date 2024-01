Signal: Kontakte löschen – so geht es

Im Signal-Messenger könnt ihr mit Freunden und Bekannten chatten. Die Teilnehmer werden in einer Kontaktliste verwaltet. Wollt ihr aufräumen, könnt ihr einzelne Kontakte in Signal löschen.

Signal Facts

Vor allem, wenn Einträge veraltet sind oder ihr mit bestimmten Teilnehmern nicht mehr kommunizieren wollt, solltet ihr eure Signal-Liste bereinigen. Lange Zeit konnte man Nutzer aber nur blockieren, nicht aber entfernen. Seit einem Update Ende 2023 klappt das Löschen aber auch einfach.

Wie kann man Kontakte auf Signal löschen?

So räumt ihr die Kontaktliste im Messenger auf:

Öffnet die Chat-Übersicht. Tippt auf das Stift-Symbol, um eine Nachricht zu schreiben. Sucht den Teilnehmer heraus, den ihr entfernen wollt. Tippt auf den Eintrag und haltet den Finger länger auf dem Display. Alternativ drückt ihr auf die drei Punkte neben dem Namen. Es öffnen sich neue Optionen, über die ihr „Entfernen“ auswählt. Bestätigt die folgende Abfrage. Danach wird der Kontakt gelöscht.

Kontakt gelöscht: Was passiert?

Achtung: Der Vorgang ist endgültig. Habt ihr die Abfrage also einmal bestätigt, wird der Teilnehmer aus eurer Kontaktliste in Signal dauerhaft gelöscht. Alle Nachrichten und Medien werden ebenfalls entfernt und lassen sich nicht wiederherstellen. Ihr seht auch keine Profil-Updates mehr und bekommt eine Nachrichtenanfrage, wenn euch der jeweilige Teilnehmer wieder anschreiben sollte.

Signal: Kontakt gelöscht – was sieht der andere?

Der gelöschte Teilnehmer bekommt keine Benachrichtigung darüber, dass ihr ihn bei euch gelöscht habt. Allerdings gibt es Anzeichen, an denen man erkennen kann, dass ihr keinen Kontakt mehr wollt. Die gelöschten Nutzer sehen schließlich bei euch ebenfalls keine Profil-Informationen und -Bilder mehr und können Storys nicht mehr anschauen.

In der Signal-Kontaktliste werden alle Nutzer angezeigt, die in eurem allgemeinen Telefonbuch gespeichert sind und den Messenger installiert haben. Falls ihr verhindern wollt, dass euch andere Nutzer anschreiben, reicht es nicht aus, sie nur zu löschen. Stattdessen solltet ihr die Teilnehmer komplett in eurem Signal-Account blockieren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.