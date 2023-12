Threads funktioniert nicht? Was tun bei Problemen?

Threads ist ein neues soziales Netzwerk aus dem Hause Meta, das auch für WhatsApp, Facebook und Instagram zuständig ist. Wie bei den drei genannten Plattformen kann es auch bei Threads vorkommen, dass der Dienst nicht funktioniert. Wie kann man überprüfen, ob Threads down ist und was kann man bei Problemen tun?

Threads geht Ende Dezember 2023 auch endlich in Deutschland an den Start. Ab sofort kann man sich im Browser bei dem Dienst anmelden (zur Anmeldung). Voraussetzung ist, dass ihr einen Instagram-Account habt. Zu Beginn gibt es noch einige Einschränkungen. Man kann den Dienst zunächst nur im Browser nutzen.

Threads geht nicht? Keine App für Android und iOS

Wer die Threads-App für Android-Smartphones oder iPhones sucht, wird weder im Google Play Store noch im App-Store von Apple fündig. Unmittelbar nach dem Start der Plattform in Europa wurden die Apps in den App-Stores für Android und iOS noch nicht freigeschaltet. Ihr müsst aktuell also noch auf die Browser-Variante zugreifen. Android-Nutzer können zudem die Threads-App als APK-Datei installieren (zur App bei APK Mirror). Bei iOS gibt es diesen Umweg noch nicht.

Ist Threads down? Störungen und Probleme prüfen

Bei Threads handelt es sich um einen noch jungen Dienst. Es sind also vermutlich noch nicht alle Funktionen verfügbar und gerade zum Start kann es zu dem einen oder anderen Problem kommen. Das kann man tun, wenn Threads nicht funktioniert:

Zum Start müsst ihr den Login über den Browser wählen. Der Download der Threads-App für Android und iOS funktioniert in Deutschland noch nicht.

Könnt ihr euch im Browser nicht anmelden, stellt sicher, dass eure Internetverbindung richtig funktioniert .

. Stellt auch sicher, dass kein VPN-Dienst im Hintergrund aktiv ist.

im Hintergrund aktiv ist. Auch andere Apps, die die Internetverbindung beeinträchtigen, können dafür sorgen, dass der Threads-Login nicht funktioniert. Das betrifft zum Beispiel Firewalls und andere Sicherheits-Apps.

Möglicherweise gibt es auch ein Problem direkt bei Anbieter . Auf Seiten wie dieser hier können Nutzer Störungen bei Threads melden. Es handelt sich zwar nicht um eine offizielle Anlaufstelle für den Support, bei vielen Meldungen zu einem bestimmten Zeitpunkt kann man aber davon ausgehen, dass Threads down ist. Bei solchen Ausfällen bleibt nicht viel anderes übrig, als abzuwarten, bis die Probleme vom Anbieter behoben werden.

Funktioniert der Dienst nicht wie gewünscht, zeigen wir euch, wie man seinen Account bei Threads löschen kann.

