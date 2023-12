Threads: Konto löschen – so entfernt man den Account

Mit Threads startet Ende 2023 das neue soziale Netzwerk aus dem Hause Meta (Facebook, Instagram und WhatsApp) auch in Europa und Deutschland. Falls ihr in den Dienst nur kurz hineinschnuppern wollt und keine Lust auf einen dauerhaften Auftritt habt, könnt ihr euren Threads-Account löschen.

Der Threads-Account ist an ein Instagram-Konto geknüpft. Zum Start des Dienstes im Sommer 2023 war es nicht möglich, nur sein Threads-Profil zu löschen, ohne dass der Instagram-Account davon betroffen war. Inzwischen hat man aber eine Option nachgereicht, um lediglich den Auftritt bei Threads zu schließen. Mit diesem Link erreicht ihr direkt die Einstellungen, um das Konto zuschließen: Zu den Einstellungen.

Threads: Profil löschen

Wollt ihr das Threads-Konto löschen, geht so vor:

Loggt euch zunächst in euren Threads-Account ein. Tippt auf die Balken, um das Menü auszuklappen. Steuert hierüber die „Einstellungen“ an. Wählt den Reiter „Konto“ aus. Hier drückt ihr auf die Zeile „Profil deaktivieren oder löschen“. Es erscheint ein Fenster, das euch auf die folgenden Schritte hinweist. Ihr könnt euer Konto an dieser Stelle entweder „deaktivieren“ oder „löschen“. Um das Threads-Konto dauerhaft zu schließen, wählt die untere Option „Profil löschen“. Bestätigt den Löschvorgang mit eurem Passwort. Sobald ihr auf den roten Button „Threads-Profil löschen“ drückt, wird das Konto geschlossen.

Threads: Konto löschen – was passiert?

Nach dem Löschvorgang wird euer Profil inklusive aller „Gefällt mir“-Angaben und Followern sowie Beiträgen entfernt. In den ersten 30 Tagen nach dem Löschen werden die Sachen zunächst nur verborgen. Loggt ihr euch in dieser Zeit wieder in euren Account ein, wird die Anfrage rückgängig gemacht und ihr könnt euer Profil weiternutzen. Nach Ablauf der 30 Tage ist der Vorgang endgültig. Eure Daten lassen sich danach nicht wiederherstellen. Der Instagram-Account wird dadurch nicht berührt. Das Bilder-Netzwerk könnt ihr also auch danach weiternutzen. Falls ihr denkt, doch etwas zu verpassen, könnt ihr euch jederzeit wieder damit bei Threads neu anmelden.

Deaktivieren oder löschen: Wo ist der Unterschied?

Es gibt alternativ auch die Option, den Account zu „deaktivieren“. Dann wird euer Profil samt allen Beiträgen lediglich für andere ausgeblendet. Euer Account bleibt aber in der Datenbank. Sobald ihr ihn wieder aktiviert, könnt ihr Threads normal nutzen. Bisher veröffentlichte Inhalte und Follower bleiben erhalten.

