Threads Login: So geht es (Android, iOS & PC)

„Threads“ soll die Antwort aus dem Hause Meta (Facebook) auf die Twitter-App sein. Der Dienst ist bereits im Sommer 2023 gestartet, war in Europa und in Deutschland aber noch nicht offiziell verfügbar. Ab sofort kann man sich auch ohne Umwege von Deutschland aus bei Threads anmelden.

Zum Release Anfang Juli ist Threads bereits in über 100 Ländern gestartet. In Europa musste man aber noch warten. Ab sofort könnt ihr euch bei Threads anmelden. Dazu könnt ihr euren Instagram-Account nutzen. Wollt ihr nur schauen, was dort gepostet wird, könnt ihr Threads auch ohne Profil besuchen.

Bei Threads in Deutschland anmelden

So funktioniert der Login:

Habt ihr bereits einen Instagram-Account, wählt die Option für den Login auf der Startseite von Threads. Bei der ersten Anmeldung müsst ihr bestätigen, dass der Threads-Account mit eurem Instagram-Profil verknüpft wird. Anschließend richtet ihr euer Profil ein. Dazu gebt ihr den Vor- und Nachnamen, den Nutzernamen sowie die Profilbeschreibung („Bio“ bei Instagram). Um euch die Arbeit zu ersparen, könnt ihr die Daten direkt aus Instagram importieren lassen. Wählt danach aus, ob ihr ein öffentliches oder privates Profil nutzen wollt. Bei der ersten Option können alle Nutzer eure Beiträge sehen, bei privaten Profilen wird der Zugriff auf Follower beschränkt. Im nächsten Schritt könnt ihr angeben, dass ihr allen Nutzern folgen wollt, denen ihr schon bei Instagram folgt. Danach schließt ihr mit „Threads betreten“ die Anmeldung ab.

Threads-App für Android und iOS?

Der Login funktioniert auch mit der Threads-App auf dem Android-Smartphone und iPhone. Man kann die Apps allerdings von Deutschland aus noch nicht installieren. Hier müsst ihr euch also noch gedulden, bis die Anwendung im Google Play Store und App Store für europäische Nutzer freigeschaltet wird.

Hinweis: Der Threads-Account wird mit Instagram verknüpft. Zum Start des Dienstes war es nicht möglich, nur den Threads-Kanal zu deaktivieren, ohne den Der Threads-Account wird mit Instagram verknüpft. Zum Start des Dienstes war es nicht möglich, nur den Threads-Kanal zu deaktivieren, ohne den Instagram-Account zu löschen . Diese Möglichkeit wurde inzwischen nachgereicht. Falls ihr also nach der Anmeldung keine Lust auf den Dienst habt, könnt ihr das Konto in den Account-Einstellungen wieder schließen, ohne dass der Instagram-Account davon betroffen ist.

Threads versteht sich als Twitter-Alternative. Man kann also auch hier kleine Beiträge mit einer Zeichenbegrenzung erstellen. Es sind maximal 500 Zeichen erlaubt. Medien wie Bilder und Videos sowie Links sind ebenfalls erlaubt. Wie für soziale Netzwerke üblich, kann man mit anderen Nutzern interagieren und zum Beispiel Beiträge kommentieren und teilen. Anders als bei Twitter/X & Co. verzichtete Threads zunächst auf Hashtags. Inzwischen kann man bestimmte Begriffe aber markieren, um weitere Beiträge dazu zu suchen.

