„Eat the rich“: Was bedeutet der Spruch?

In sozialen Medien wie X/Twitter tauchen immer wieder Sprüche mit dem Bestandteil „eat the rich“ auf. Was bedeutet das und wann benutzt man es?

Ein gängiges Meme ist unter anderem, dass auf einem Foto eine Person gezeigt oder eine Handlung beschrieben wird, bei der der Ausdruck „bei eat the rich mitgemeint“ als Text steht.

Wer und was ist bei „Eat the rich“ gemeint?

Wörtlich übersetzt bedeutet der Spruch „esst die Reichen“. Man sollte aber beachten, dass der Ausdruck nicht wörtlich gemeint ist. Es handelt sich im Allgemeinen um einen Spruch, der das kapitalistische System und reiche Leute kritisiert. „Eat the rich“ ist eine provokante Aussage, die auf soziale Ungerechtigkeiten aufmerksam machen soll. Es gibt Menschen, die den Slogan humorvollverwenden, während andere ihn als ernste Forderung nach Veränderung betrachten.

Der Spruch entstand bereits vor über 200 Jahren und geht auf den Philosophen Jean-Jacques Rousseau zurück:

„When the people shall have no more to eat, they will eat the rich!“

Das Zitat geht auf die Zeit der Französischen Revolution zurück. Nach ihm sollen arme Leute also die „Reichen essen“, wenn sie keinen Zugang mehr zu Nahrungsmitteln haben. Damit weist er auf eine ungerechte Verteilung von Vermögen in der Gesellschaft hin und deutet an, dass auch Reiche Probleme bekommen werden, wenn arme Leute immer weiter geschröpft werden.

„Eat the rich“: Bedeutung und Beispiele

Die genaue Bedeutung des Slogans kann je nach Kontext variieren. In einigen Fällen wird „Eat the Rich“ metaphorisch verwendet, um auf die Forderung nach Umverteilung von Reichtum und Macht hinzuweisen. Es drückt oft Frustration über soziale Ungerechtigkeiten, Einkommensungleichheit und privilegierte Eliten aus. Eine Botschaft darin ist, dass die Reichen und Mächtigen einen Teil ihres Reichtums teilen sollten, um die Lebensbedingungen der ärmeren Bevölkerung zu verbessern.

Einige Beispiele für die Verwendung findet ihr hier:

Der Slogan wird auch in der Popkultur immer wieder aufgegriffen. So erschien 1987 ein Film mit diesem Titel (bei Amazon Video ansehen). Dort spielen unter anderem Lemmy Kilmister (ehemaliger Sänger von Motörhead), Paul McCartney und der inzwischen ebenfalls verstorbene Frontmann von „The Pogues“, Shane MacGowan, mit. Es gibt auch einige Lieder mit dem Titel, darunter von Motörhead und Aerosmith.

