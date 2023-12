„Let Me Do It For You“: Was bedeutet das Meme?

Im Internet gibt es immer wieder neue Memes. Zu den meistgefragten Internetphänomenen 2023 gehören Inhalte mit einem Hund und dem Ausdruck „Let Me Do It For You“. Was bedeutet das und wo kommt das Meme her?

Das Meme zeigt einen gezeichneten Hund mit einer äußerst langen Nase beziehungsweise Schnauze. Es handelt sich um einen Hund der russischen Rasse „Borzoi“ beziehungsweise „Barsoi“. Mehr zu der Hunderasse lest ihr zum Beispiel bei Fressnapf.

„Let Me Do It For You“: Ursprung und Bedeutung

Wie so viele aktuelle Memes hat auch das „Let Me Do It For You“-Meme seinen Ursprung im Videoportal TikTok. Dort gab es ein beliebtes Video mit dem entsprechenden Hund. Ein Creator griff die kurios aussehende Rasse aus und erstellte damit viele animierte Videos. Diese Animationen zeigen Situationen, in denen Menschen ein Problem haben.

Der Hund hilft dabei, es zu lösen. Eines der bekanntesten Videos dieser Art zeigt eine menschliche Figur, die Chips aus einer Pringles-Dose nehmen will. Die Dose ist jedoch fast leer, sodass man mit der Hand nicht an den Boden kommt. Der Borzoi-Hund kommt zur Hilfe und holt die restlichen Chips mit seiner langen Schnauze aus der Verpackung. Im Hintergrund ist ein Soundeffekt mit dem Inhalt „Let Me Do It For You“ zu hören. Dieses und viele weitere Beispiele findet ihr in dieser Video-Compilation:

Beispiele für das Meme

Der Soundschnipsel geht auf einen Song mit dem Titel „Cellophane“ von FKA Twigs zurück (hier anhören, circa bei 2:40 zu hören). Eine Stelle des Lieds mit dem Textbestandteil „Let Me Do It For You“ wurde mit der Stimme der beliebten Muppet-Figur „Miss Piggy“ parodiert. 2022 gingen bereits bei YouTube Videos mit dem Ton viral.

In den letzten Monaten sind bei TikTok, YouTube und anderen sozialen Plattformen viele Videos erschienen, die den Hund mit der langen Schnauze und den Soundeffekt aufgegriffen haben. Dabei wurde oft der Mund des Tiers künstlich verlängert oder anderweitig ins Szene gesetzt. Einige Beispiele für die „Le Me Do It For You“-Memes findet ihr hier:

