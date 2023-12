￼ OBJ Emoji: Welche Bedeutung hat das Symbol?

Wenn ihr ein gestricheltes Rechteck mit den Buchstaben „OBJ“ in einer Textnachricht am Messenger erhaltet, war das so nicht vom Absender gewollt. Auch bei Posts auf verschiedenen Social-Media-Apps oder in Textdokumenten und anderen Dateien kann man über das  stolpern. Was es mit dem OBJ-Emoji aufsich hat, erfahrt ihr hier.

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

Was bedeutet das OBJ-Emoji?

Das OBJ-Symbol wird für gewöhnlich nicht absichtlich versendet oder eingefügt. Bei dem Emoji handelt es sich nämlich um das sogenannte „Objektersetzungszeichen“ (engl. „Object Replacement Character“).

Wie der Name schon sagt, ersetzt das Zeichen etwas und zwar Objekte, Symbole oder Emojis, die nicht dargestellt werden können. Das kann dabei verschiedene Ursachen haben.

Bei Textnachrichten und Posts mit Emojis weist es meist auf eine Inkompatibilität der Zeichensätze hin. Beispielsweise wenn bei iOS, Android oder Windows neue Emojis hinzugefügt wurde, die es auf eine der anderen Plattformen noch nicht gibt. So sieht derjenige statt des neuen Emojis nur das Objektersetzungszeichen .

Bei Office-Dokumenten kann das Zeichen darauf hinweisen, dass beispielsweise ein Text mit Objekten (Symbole, Grafiken, Graphen etc.) in Text umgewandelt oder in ein Programm importiert wurde, welche diese nicht unterstützt. Anstelle des jeweiligen Objekts wird hier nun ebenfalls nur das Symbol  angezeigt.

Lösungen gegen das OBJ-Symbol?

Um das Auftreten des OBJ-Emojis so gut es geht zu minimieren, solltet ihr eure Geräte und Apps möglichst immer auf dem neuesten Stand halten. Regelmäßige Updates der Entwickler adressieren solche Darstellungsprobleme häufig schnell und verbessern die Kompatibilität zwischen verschiedenen Plattformen.

Im Falle von Office-Dokumenten könnt ihr dazu ausprobieren einen anderen Zeichensatz beim Öffnen beziehungsweise Import zu verwenden. Falls auch das nicht hilft, müsst ihr euch an den Ersteller des Dokuments wenden und die Datei nochmals in einem anderen Format oder die fehlenden Objekte separat erfragen.

Quiz: Kennt ihr die Bedeutung dieser Emojis bei Whatsapp und Co.?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.