„GuNa“ & „gn“: Bedeutung der Abkürzung bei Twitter und Co.

Soziale Medien sind voll mit Abkürzungen und Ausdrücken, die man nicht sofort versteht. So liest man häufig das Wort „guna“ in Beiträgen bei Twitter und anderen Stellen. Oft kommt es bei WhatsApp und Co. auch in der noch kürzeren Form „gn“ vor. Was bedeutet das?

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

Bei „GuNa“ und „gn“ handelt es sich eine Abkürzungen. Anders als viele andere Begriffe aus der Online-Sprache stammt „GuNa“ nicht aus dem Englischen, sondern aus der deutschen Sprache.

Was bedeutet die Abkürzung „GuNa“? (Twitter, TikTok und Co.)

Auch in englischen Beiträgen kann es auftauchen. Dann bedeutet die Abkürzung „good night“. Schreibt also jemand „guna“ in einem Twitter-Post, möchte sich der Absender von seinen Followern verabschieden. Bekommt ihr die Nachricht in einem privaten Chat, zum Beispiel bei WhatsApp, wünscht euch der Schreibende einen schönen Schlaf. Ähnlich wie „guna“ können auch Abkürzungen wie „gn8“, „gutn8“ oder „schlagu“ („Schlaf gut“) verwendet werden. Das Gegenstück zu „guna“ ist „GuMo“.

Falls ihr „coolere“ Wörter zur Verabschiedung sucht, findet ihr dafür an anderer Stelle einige kultige Beispiele:

Wollt ihr jemandem neben „guna“ noch einen Spruch zum Einschlafen schicken, schaut hier vorbei:

Was bedeuten die Abkürzungen „gn“ & „GuNa“?

„Guna“ wird überwiegend in der geschriebenen Online-Sprache eingesetzt, man hört den Ausdruck aber auch ab und zu im Alltag in der Jugendsprache. Einige Beispiele für die Verwendung der Abkürzung „guna“ bei Twitter:

Im Video findet ihr viele weitere Wörter, die man abseits von Twitter und Co. kaum kennt:

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

Anders als viele andere Chatbegriffe ist „guna“ meist nicht hämisch oder abwertend gemeint. Es hat meistens eine nette Bedeutung und der Absender möchte sich bei seinen Followern oder einer einzelnen Person für den Tag verabschieden. In der Regel handelt es sich um die letzte Nachricht eines Nutzers an diesem Tag, da anschließend die Social-Media-Aktivitäten beendet werden und die Nacht eingeläutet wird.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.