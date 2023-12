„Link in Bio“: Was bedeutet das bei Instagram, TikTok & Co.?

In Beiträgen bei Instagram oder Videos bei TikTok findet man oft den Hinweis „Link in Bio“. Was meint man damit und wo findet man das?

Ein „Link“ ist ein Verweis auf eine Webseite. Im Video oder Beitrag spricht der Ersteller also vermutlich von etwas, das auf einer anderen Seite genauer beschrieben wird. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Quelle für eine Nachricht oder ein Produkt in einem Online-Shop handeln.

Was heißt „Link in Bio“ bei Instagram & Co.?

Instagram bietet nur begrenzte Möglichkeiten, Links in Beiträgen und Storys zu platzieren. Bei TikTok-Videos ist es ebenfalls nicht einfach möglich, per URL auf andere Seiten zu verweisen. Die Beitragsersteller nutzen daher ihre „Bio“-Seite, um die Links dort zu platzieren. Dabei handelt es sich normalerweise um die Profil-Übersichtsseite.

Ist von „Link in Bio“ die Rede, öffnet also das Profil des Beitragserstellers .

. Ihr erreicht es zum Beispiel, indem ihr auf das Profilbild oder den Profilnamen ober- oder unterhalb des Beitrags drückt.

ober- oder unterhalb des Beitrags drückt. Auf der Profil-Seite findet ihr den erwähnten Link in der Beschreibung . Diese befindet sich normalerweise unterhalb des Profilbilds.

. Diese befindet sich normalerweise unterhalb des Profilbilds. An anderer Stelle zeigen wir euch, wie man einen Link in seiner Bio bei Instagram einfügen kann.

Mit dem Hinweis „Link in Bio“ umgehen Instagram-Nutzer zum Beispiel die fehlende Möglichkeiten, auf Webseiten innerhalb von Video-Beiträgen zu verweisen. Bei Facebook nutzt man stattdessen oft die Option, einen Link als Kommentar unterhalb eines Beitrags zu posten, falls das nicht direkt im Beitrag geschieht. Es gibt Beobachtungen, wonach Facebook-Beiträge, die nur aus einem Text oder Bild bestehen besser bei anderen angezeigt werden als Inhalte, in denen sich zusätzlich ein Link befindet. Facebook hält seinen Algorithmus zum Anzeigen von Inhalten zwar geheim, da man die soziale Plattform aber durch einen Link auf eine Webseite verlässt, liegt es nahe, dass man lieber Inhalte anzeigt, bei denen Nutzer Facebook nicht so leicht verlassen können.

