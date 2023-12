Ceiling Challenge bei TikTok: Was ist das? Wie heißt der Song?

Wow, es gibt wieder eine neue Challenge bei TikTok, die „Ceiling Challenge“. Was ist das und was muss man dabei machen?

Challenges kommen und gehen bei TikTok. Viele davon sind einfach sinnlos, wie die „Randale-Challenge“ bei Kino-Aufführungen von Creed 3 (mehr dazu bei SWR), andere sogar lebensgefährlich, etwa die „Hot Chip“-Geschichte, bei der Jugendliche nach dem Essen besonders scharfer Chips im Krankenhaus gelandet sind (mehr dazu bei NDR). Was macht man bei dem neuen Video-Trend?

Was ist die „Ceiling Challenge“ bei TikTok?

„Ceiling“ ist das englische Wort für „Decke“. Bei der „Ceiling Challenge“ klebt man sein Smartphone an die Decke eines Zimmers und zeigt dann verschiedene Situationen aus der Vogelperspektive. Man benötigt dafür also nur Klebeband, eine Leiter oder Ähnliches und sein Smartphone. Ist das Gerät einmal angeklebt, startet man die Aufnahmen. Gezeigt werden dann verschiedene Situationen. Meistens wird einfach gezeigt, wie man twerkt oder tanzt Heraus kommen dann solche Videos:

In der Regel ist die „Ceiling Challenge“ also ungefährlich. Es sei denn, man macht es so, wie er hier:

Videos dieser Art bieten eine neue, noch recht ungewohnte Perspektive. Wollt ihr selber „Ceiling Challenge“-Videos aufnehmen, achtet auf einen sicheren Halt beim Anbringen des Smartphones. Zudem solltet ihr beachten, dass ihr Leute nicht aufnehmt, ohne dass sie etwas davon mitbekommen, wenn das Smartphone im weniger sichtbaren Bereich an der Decke hängt.

Ceiling Challenge bei TikTok: Wie heißt das Lied?

TikTok lebt vor allem von seinen Songs. Auch bei Videos in der TikTok-Challenge ist ein besonderes Lied zu hören. Wie heißt das Lied? Es handelt sich um den Track „Surround Sound“ von J.I.D., einem Rapper aus den USA. Bekannt ist er zum Beispiel aus dem Song „Enemy“, den JID. gemeinsam mit der Band Imagine Dragons für die Animationsserie „Arcane“ aufgenommen hat. Arcane erzählt die Vorgeschichte von „League of Legends“. Seine Lieder inklusive dem „Ceiling Challenge“-Song könnt ihr hier anhören:

