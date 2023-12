Pandora war gestern: Avatar 3 und 4 werden ganz anders als gedacht

James Cameron hat jüngst gesagt, dass der dritte Teil von Avatar perfekt im Zeitplan läge und auch dem vierten Teil keine Hindernisse im Weg stünden. Gleichzeitig hat er noch ein paar weitere interessante Details zu diesen Filmen fallengelassen.

Charaktertiefe und Zeitsprünge: James Cameron über seine Avatar-Vision

In einem Interview mit dem Magazin People hat Regisseur James Cameron am 12. Dezember 2023 gesagt, dass die kommenden Avatar-Teile perfekt im Zeitplan lägen. Avatar 3 solle dabei um einiges mehr an Charaktertiefe besitzen, wohingegen Avatar 4 direkt einen Zeitsprung von sechs Jahren erhalten solle. (Quelle: people.com) Dieser Zeitsprung soll allerdings inmitten des vierten Films stattfinden und nicht zwischen Film drei und vier. (Quelle: empireonline.com)

Laut seiner Aussage wäre Avatar 3 auf genau der richtigen Bahn, um im Dezember 2025 in die Kinos starten zu können. Direkt danach soll schon mit den Dreharbeiten zu Avatar 4 begonnen werden, welcher im Dezember 2029 Premiere feiern soll. Laut dem Magazin „Giant Freaking Robot“ würde Avatar 3 angeblich den Titel The Seed Bearer (Der Samenträger) erhalten. Ob das tatsächlich so ist, wird man sehen. (Quelle: giantfreakingrobot.com)

Avatar: Camerons Sci-Fi-Franchise setzt auf neue Technik

James Cameron sagt des Weiteren dem GQ-Magazin gegenüber, dass er durch die Aufteilung seiner Filme über mehrere Jahre nicht nur die Tiefe der Charaktere priorisieren, sondern auch die technischen Fortschritte nutzen wolle, die mit der Zeit einhergehen. Vergleicht man den ersten Avatar-Teil von 2009 mit dem zweiten von 2022, ist ein Unterschied auf jeden Fall zu erkennen. Wie beträchtlich dieser bei einer Zeitspanne von gerade einmal drei Jahren sein wird, bleibt aber abzuwarten. (Quelle: gq.com)

