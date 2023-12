Dreamlight Valley: Fleisch freischalten & „Zentrum der Aufmerksamkeit“ lösen

Wollt ihr in Disney Dreamlight Valley Fleisch als Zutat bekommen, dann müsst ihr die Quest „Zentrum der Aufmerksamkeit“ abschließen. Wir helfen euch, die Aufgabe zu starten und zu lösen, damit ihr endlich mit Fleisch kochen könnt.

Aufgabe „Zentrum der Aufmerksamkeit“ freischalten

„Zentrum der Aufmerksamkeit“ ist eine Freundschaftsaufgabe von Gaston, die ihr nur dann freischalten könnt, wenn ihr den DLC „A Rift in Time“ spielt. Folgende Anforderungen müsst ihr zusätzlich erfüllen, um die Mission angehen zu können:

Erreicht Level 2 eurer Freundschaft mit Gaston . Dafür empfehlen wir euch unseren Guide „Schnell leveln und Freundschaft erhöhen“ zu lesen.

. Dafür empfehlen wir euch unseren Guide „Schnell leveln und Freundschaft erhöhen“ zu lesen. Erzielt Fortschritte mit Remy und Rapunzel. Im verlinkten Artikel erklären wir euch, wie ihr die Ratte freischaltet und Rapunzel findet ihr automatisch, wenn ihr der Hauptaufgabe des DLCs folgt.

Im verlinkten Artikel erklären wir euch, wie ihr die Ratte freischaltet und Rapunzel findet ihr automatisch, wenn ihr der Hauptaufgabe des DLCs folgt. Schaltet das Biom „Hain“ auf der Insel der Ewigkeit frei.

auf der Insel der Ewigkeit frei. Eine verborgene Anforderung, die kurz nach Release nicht offenbart wird, selbst dann, wenn ihr sie erfüllt habt. Habt ihr alle Missionen im Hauptspiel abgeschlossen, solltet ihr diese Voraussetzung erfüllt haben. Ignoriert einfach die Anzeige.

Habt ihr diese Anforderungen erfüllt, wird „Zentrum der Aufmerksamkeit“ automatisch freigeschaltet. Um die Aufgabe zu starten, müsst ihr nur noch mit Gaston sprechen.

Gastons Hütte aufräumen und dekorieren

Gaston wir euch bitten, euch mit ihm in seiner Hütte in der Ödnis zu treffen. Die Hütte wird euch auf der Karte des Spiels angezeigt. Begebt euch also in die Ödnis und sprecht in der Hütte mit Gaston. Als nächstes sollt ihr ihm dabei Helfen, sein Zuhause aufzuräumen.

Entfernt die fünf Sandhaufen mit eurer Schaufel und interagiert mit dem Portrait an der Wand, um es umzudrehen. Nach all diesen Strapazen sprecht ihr wieder mit Gaston und er wird euch darum bitten, Edelsteine für Dagobert zu besorgen. Der folgende Link führt euch zu unserem Artikel, in dem wir alle Fundorte von Edelsteinen in Disney Dreamlight Valley aufführen. Besorgt also

1x Alexandrit

1x Jade

1x Spinell.

Bringt die Steinchen zu Dagobert, damit er euch im Tausch Dekoration für Gastons Hütte übergibt. Wollt ihr Dagobert auf die Insel der Ewigkeit holen, dann öffnet die Karte und schaut auf den Rand links. Dort wird euch eine Taste angezeigt (auf der PlayStation ist es das Dreieck). Bedient sie und sucht Dagobert in der Liste aus. Klickt ihn an und schon befindet er sich in der Welt, in der ihr auch seid. Achtet aber darauf, dass sein Bild nicht ausgegraut ist.

Links an der Seite des Kartenbildschirms könnt ihr die Charaktere im Dorf oder auf der Insel verwalten. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Jetzt habt ihr eine ganze Liste mit Gegenständen, die ihr besorgen müsst, um den Rest der Hütte von Gaston zu reparieren. Bleibt tapfer, nur noch wenige Schritte und ihr werdet Fleisch freischalten können! Die folgende Liste erklärt euch, woher ihr die restlichen Materialien bekommt:

1x Kiste mit gastonischen Möbeln bekommt ihr von Dagobert.

bekommt ihr von Dagobert. 1x Gastons Geweihstuhl bekommt ihr ebenfalls von Dagobert.

bekommt ihr ebenfalls von Dagobert. 15x Kupfer erhaltet ihr, wenn ihr auf der Insel der Ewigkeit in einem beliebigen Biom Steinecken abbaut.

erhaltet ihr, wenn ihr auf der Insel der Ewigkeit in einem beliebigen Biom Steinecken abbaut. 10x Glas der Oase bekommt ihr, wenn ihr die wirbelartigen sandfarbenen Steine in der Steppe, der Ödnis, der Oase oder auf dem Grenzland abbaut.

bekommt ihr, wenn ihr die wirbelartigen sandfarbenen Steine in der Steppe, der Ödnis, der Oase oder auf dem Grenzland abbaut. 15x Tropenholz, erhaltet ihr, wenn ihr im Grasland den Boden absucht oder mit eurer Gießkanne die großen bunten Blumensträucher auf der Insel entfernt.

Habt ihr alles zusammen, dann bringt die Materialien zu Gaston und folgt ihm nach dem Gespräch zu seiner Hütte. Interagiert hier mit dem Schild von Dagobert, um Gastons Hütte zu reparieren. Geht dann in die Hütte hinein und sprecht mit Gaston.

Fragmente der Tiefkühltruhe für Fleisch finden

Nach all dieser Arbeit hat Gaston jetzt Hunger auf Fleisch! Das Essen bei Chez Remy ist ihm nicht genug und so schlägt er euch vor, eine magische Truhe zu suchen, die Fleisch produziert. Er übergibt euch die Blaupause für die „Tiefkühltruhe mit unendlich viel Fleisch“, die ihr euch jetzt anschauen sollt. Öffnet euer Inventar, geht zur Blaupause und wählt „Benutzen“ aus.

Eure nächste Aufgabe ist es, mit eurer Sanduhr nach den verlorenen Fragmenten der Tiefkühltruhe zu suchen. Dafür werden euch drei Orte vorgegeben: unteres Grasland, oberes Grasland und Hain. Die Sanduhr erhaltet ihr beim Abschluss der Aufgabe „Das fliegende metallene Ärgernis“, also solltet ihr sie schon haben. Die folgenden Bilder zeigen euch, wo wir die Fragmente der Kühltruhe gefunden haben.

Reist zum Brunnen im Grasland und sucht direkt in der Nähe nach dem ersten Fragment – siehe oranger Punkt. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Lauft zum linken Teil des Graslands und sucht bei dem Baum neben des Verkaufsstands nach dem zweiten Fragment – siehe oranger Punkt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das dritte Fragment der Fleischtruhe findet ihr im Hain neben Rapunzels Turm – siehe oranger Punkt. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Verkaufsstand für Fleisch freischalten und mit Fleisch kochen

Habt ihr alle drei Fragmente gefunden, dann geht zum Tisch der Zeit und setzt sie zusammen. Die Tiefkühltruhe mit unendlich viel Fleisch findet ihr direkt unter „Aufgaben“. Bringt sie anschließend zu Gaston.

Nach dem kurzen intellektuellen Gespräch müsst ihr zu den funkelnden Dünen reisen, wo sich Gastons Verkaufsstand für Fleisch befindet. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort:

Der orange Pin markiert den Fundort des Verkaufsstands für Fleisch auf der Karte von Disney Dreamlight Valley. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Interagiert mit dem Schild von Dagobert und schon könnt ihr drei Sorten von Fleisch kaufen:

Wildfleisch für 1.000 Münzen das Stück

Geflügel für 500 das Stück

Schweinefleisch für 250 das Stück

Als Nächstes sollt ihr vier Gerichte mit Fleisch kochen. Es ist euch selbst überlassen, welche ihr zubereiten wollt. Werft dafür einfach einen Blick in unsere Sammlung der Rezepte in Disney Dreamlight Valley. Da Fleisch nicht gerade günstig ist, empfehlen wir euch auch unseren Artikel zum Thema Geld farmen.

Bringt die Mahlzeiten zu Gaston und sprecht mit ihm. Zum Schluss müsst ihr noch auf seiner Party mit Rapunzel, Dagobert und Remy sprechen. Berichtet Gaston von euren Erfolgen und die Aufgabe „Zentrum der Aufmerksamkeit“ ist damit abgeschlossen.

