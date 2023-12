Dreamlight Valley: „Ungeschliffener Diamant“ & Höhlenrätsel lösen

Im Rahmen der Hauptmission von Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time gelangt ihr in das Gewölbe von Dschafar. Hier müsst ihr Rätsel lösen, um das Juwel der Zeit zu holen. Wir helfen euch durch die Aufgabe „Der ungeschliffene Diamant“ und beim Lösen der Rätsel in der Höhle.

Gewölbe des Zauberers finden und Wunderhöhle betreten

Nachdem ihr den Insektenschwarm finden und den Skarabäusteil reparieren konntet, müsst ihr mit Gaston sprechen. Stellt dabei sicher, dass ihr beide Schlüsselteile in eurem Inventar habt. Übergebt sie ihm und ihr baut den Skarabäus zusammen. Der goldene Skarabäus fliegt los und führt euch zum Gewölbe des Zauberers, dessen Eingang eine große Tigerschnauze ist. Habt ihr den Skarabäus aus den Augen verloren? Das folgende Bild zeigt euch den Fundort:

Der große Tigerkopf auf dem Bild markiert den Pfeil, der direkt auf den Fundort der Wunderhöhle zeigt. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

An dieser Stelle angekommen, nähert euch dem fliegenden Skarabäus und interagiert mit ihm. Sprecht dann mit Gaston und nähert euch der Tigerschnauze. So könnt ihr die Wunderhöhle betreten.

Rätsel um Licht und Spiegel im ersten Raum lösen

Lauft die Treppe hinunter und schaut euch die kurze Videosequenz an. Danach sprecht ihr mit Dschafar an einer Hologramm-Station – er heißt euch in seiner Wunderhöhle willkommen. Wendet euch nach dem Gespräch nach links und ihr seht einen Gang, der von Kristallen des Schicksals versperrt ist. Entfernt die Kristalle und lauft in den Gang hinein. Lauft weiter auf die nächsten Kristalle zu. Entfernt diese und hebt die dahinterliegende blauglühende Stange auf (siehe folgendes Bild).

Lauft den Gang links im ersten Raum der Höhle, um diesen Energiestab zu holen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nachdem ihr den blauen Stab aufgehoben habt, setzt ihn in das Loch an der Wand ein und kehrt zurück zur Hologramm-Station. Daneben findet ihr einen Hebel, den ihr betätigen müsst, um das erste Tor zu öffnen. Das folgende Bild zeigt euch den Hebel genau.

Betätigt diesen Hebel, um das erste Rätsel zu lösen und das erste Tor im Gewölbe des Zauberers zu öffnen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Erste Lichtschranke im zweiten Raum des Gewölbes aktivieren

Lauft durch das offene Tor und beseitigt die Kristalle oben an der Treppe. In diesem Raum gibt es an beiden Seiten des verschlossenen Tors zwei Gänge. Betretet zunächst den linken Gang.

Im Raum angekommen schaut zunächst nach links. Hinter den Kristallen ist ein Spiegel auf dem Boden. Entfernt die Kristalle und hebt den Spiegel auf. Geht tiefer in den Raum hinein, wo ihr zwei Hebel finden werdet. Einer am Ende des kleinen Ganges scharf links und einer oben. Betätigt beide Hebel ein Mal, sodass der Lichtstrahl aus dem Raum führt.

Kehrt in den Raum mit dem verschlossenen zweiten Tor zurück. Auf dem Weg hinaus seht ihr, dass der Lichtstrahl nur bis zu der runden Wölbung in der Wand führt. Geht näher an sie heran und interagiert mit ihr. Bringt hier den Spiegel an, sodass der Lichtstrahl in den zweiten Hauptraum weitergeleitet wird.

Ein weiterer Puzzleteil im Rätsel um den ungeschliffenen Diamanten – an diese Wand gehört der Spiegel hin! (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Folgt dem Lichtstrahl zu der Säule im Raum davor und interagiert mit dem Hebel daneben. Der Spiegel fährt hoch und die erste Lichtschranke ist aktiviert.

Zweite Lichtschranke in Raum 2 der Wunderhöhle aktivieren

Lauft als nächstes in den Gang rechts von der verschlossenen Tür. Im nächsten Raum seht ihr in der Mitte wieder eine Stange. Diese leuchtet aber nicht blau und schwebt nur. Im nächsten Schritt müsst ihr diese Stange mit Energie aufladen.

Geht zu den weißen Platten auf dem Boden und interagiert mit ihnen so oft, bis sie sich mit der Linie auf dem Boden verbinden. Schafft auf diese Weise eine ununterbrochene Linie, die zum Stab führt und ladet ihn damit auf. Hebt den Stab auf und lauft zurück zum großen Raum davor.

Sobald ihr den Gang verlasst und den großen Raum betretet, dreht euch um und schaut zurück. Rechts neben dem Eingang zu diesem Gang seht ihr ein Loch in der Wand. Hier müsst ihr den Energiestab einsetzen. Das folgende Bild zeigt es euch genauer:

Interagiert mit diesem Loch in der Wand, um den Energiestab einzusetzen und die zweite Lichtschranke zu aktivieren. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Juwel der Zeit finden

Das Tor ist offen und ihr könnt hindurch. Lauft den langen Gang entlang, bis ihr in einem Raum mit einer Treppe angekommen seid. Am Ende der Treppe seht ihr eine Statue. Sie hält das Juwel der Zeit in ihren Händen. Lauft die Treppe hoch und interagiert mit der Statue, um das Juwel vom Sockel zu heben.

Nachdem ihr euch das Juwel der Zeit geschnappt habt, vergesst nicht die Wunderhöhle nach Schätzen abzusuchen. Neben den Rätsel verbergen sich hier nämlich auch einige Truhen. Ihr könnt auch zurückkehren, sollten eure Werkzeuge aktuell nicht stark genug sind, um die Hindernisse zu vernichten. Die Wunderhöhle bleibt an Ort und Stelle.

Sprecht mit Gaston, der vor dem Gewölbe des Zauberers auf euch wartet. Danach ist die Aufgabe „Der ungeschliffene Diamant“ abgeschlossen.

