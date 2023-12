94 Prozent positiv auf Steam: Grusel-Liebling für unter 10 Euro abstauben

Auf Steam hat ein Mega-Rabatt für das düstere Abenteuer Little Nightmares 2 Platz genommen. Das auf der Plattform hochgelobte Spiel ist damit für nicht einmal zehn Euro zu haben – Fans von gruseliger Atmosphäre, Rätseln und spannenden Abenteuern sollten definitiv einen Blick riskieren.

Steam hat einen fantastischen Midweek-Deal ausgepackt, denn dieses Mal dürft ihr euch über einen Rabatt auf das 2021 erschienene Little Nightmares 2 freuen. Auf der Valve-Plattform kann es die Spieler zu überragenden 94 Prozent überzeugen.

Worum geht’s in Little Nightmares 2?

Das düstere Abenteuer von Tarsier Studios und Bandai Namco steckt euch in die Rolle des kleinen Jungen Mono, der an der Seite von Six – einem kleinen Mädchen in Regenmantel – auf eine beschwerliche Reise zu einer Signalsäule ist. Auf dem Weg dahin müsst ihr schaurigen Kreaturen entkommen und jede Menge Rätsel lösen.

Schaut euch den Gameplay-Trailer zu Little Nightmares 2 einmal hier an:

Little Nightmares 2 | Gameplay-Trailer zum Gruseln

Mega-Steam-Deal: Statt 29,99 Euro nur 9,89 Euro

Für Kurze Zeit ist Little Nightmares 2 mit einem großzügigen Rabatt von 67 Prozent versehen. Damit kostet das Abenteuer statt der regulären 29,99 Euro aktuell nur 9,89 Euro. Günstiger gab es das Spiel noch nie auf Steam.

Die Deluxe Edition ist übrigens ebenfalls reduziert. Für 15,99 Euro erhaltet ihr damit zusätzliche digitale Inhalte, wie zum Beispiel einen DLC, den Soundtrack und das Artbook.

Da der Midweek-Deal immer nur unter der Woche läuft, ist das Angebot am 15. Dezember 2023 um 19:00 Uhr schon wieder vorbei. Sollte euch das Angebot zusagen, solltet ihr nicht zu lange zögern.

Little Nightmares II Tarsier Studios

Falls ihr vor dem Kauf in Little Nightmares 2 hineinschnuppern wollt, wartet eine kostenlose Demo auf euch.

Darf es noch etwas grauenhafter sein? Hier seht ihr die Crème de la Crème der Horrorspiele:

