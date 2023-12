Steam-Spieler meckern über neuen Shooter-Hit: Entwickler reagieren prompt

Der neue Steam-Shooter The Finals begeistert Hunderttausende Spieler, doch in den Rezensionen gibt es Kritik. Der Entwickler reagiert schnell und erklärt, dass das Problem gar nicht existiert.

Steam Facts

Im Stil einer Gameshow, mit FPS-Action bei hohem Tempo und zerstörbarer Umgebung, will The Finals bei den Steam-Spielern punkten. Am ersten Wochenende stürzten sich bereits fast eine viertel Million gleichzeitig in die Arena. Doch in den Rezensionen gibt es Kritik: Die Entwickler sollen das Spieltempo im Vergleich zur Beta stark gedrosselt haben, doch laut Embark Studios ist das nie passiert.

Ein Tempo-Shooter ohne Tempo?

„Fixt die Bewegungsgeschwindigkeit“, beschwert sich Jonax auf Steam. „Stellt die Beta wieder her! Beta ist 100-mal besser gewesen“, sagt TECK4L1F3. Auch CeoOfWipe meint: „Das Spiel langsamer zu machen, hat es schlechter gemacht.“

Der Trailer zu ersten Season von The Finals:

The Finals: Season 1 Trailer

In vielen weiteren Rezensionen beschweren sich Spieler über das gedrosselte Tempo bei The Finals und wollen, dass Entwickler Embark wieder der Zustand der Beta herstellt. Das Spiel soll in der Testphase besser gewesen sein. Das Problem: Die vorgeworfenen Änderungen gibt es nicht.

Embarks Community Lead Dusty Gustafsson erklärte auf dem offiziellen Discord-Kanal von The Finals:

„Wir haben euer Feedback zum Gefühl der Bewegung von der Open Beta bis jetzt untersucht. Es war schwer herauszufinden, weil sich das Bewegungssystem oder die Bewegungsgeschwindigkeit zwischen den beiden Tests nicht verändert hat.“

Die Änderungen am Movement sind also nicht existent. Doch bei Embark wurde bereits eine mögliche Erklärung gefunden.

Der FOV-Slider ist das Problem

Oder vielmehr, dass die Einstellungen für das Sichtfeld (englisch Field of View) zurückgesetzt wurden. In der Release-Version ist der Wert nämlich bei 71, die meisten Spieler stellen den Wert allerdings höher ein (85 bis 100). Je höher der Wert, desto größer das Sichtfeld, was eine bessere periphere Sicht ermöglicht. Ihr seht also mehr von dem, was um euch herum passiert.

Durch dieses „Herauszoomen“ kommt es aber zu einem Fischaugen-Effekt an den Rändern, was dazu führt, dass sich die Bewegung etwas schneller anfühlt. Es ist also eine Änderung der Perspektive und nicht der Geschwindigkeit.

Hier findet ihr weitere gute Shooter auf Steam:

Zusätzlich gab es Anpassungen bei den Animationen, die auch das Gefühl von einem anderen Tempo verstärken können. Sollte sich euer Spiel also auch zum langsam anfühlen, experimentiert ein wenig mit dem FOV-Slider.