GTA 6: Vollversion-Download für PC? Moment mal …

Anfang Dezember 2023 erschien der erste Trailer zum langersehnten neuen Ableger der GTA-Reihe. Der Clip wurde einige Stunden vor der geplanten Veröffentlichung geleakt. Wer ein bisschen im Netz stöbert, stößt mittlerweile auch in Foren oder auf manchen Seiten auf einen „GTA 6 PC“-Download. Wurde das Spiel etwa bereits auch geleakt und online gestellt?

GTA 6 Facts

Auf zwielichtigen Portalen werden EXE-Dateien zum Download angeboten, mit denen man das neue GTA-Spiel auf Windows installieren können soll. Wer sich jetzt aber auf die Suche nach dem „GTA 6 PC Download“ machen will und vielleicht sogar einen dazugehörigen „Crack“ oder eine „ISO“-Datei findet, sollte aber Abstand davon nehmen.

Betrüger bieten Fake-Download von GTA 6 für PC an

Natürlich handelt es sich bei den PC-Downloads von GTA 6 um Fakes. Das Spiel erscheint erst 2025. Es gibt also noch überhaupt keine fertige Version, die zum Spielen geeignet ist. Dazu kommt, dass GTA 6 nur für PlayStation 5 und Xbox One Series S/X angekündigt wurde. Eine PC-Version wird also nicht gemeinsam mit den Konsolenfassungen erscheinen. Es steht nicht mal fest, ob überhaupt eine PC-Version erscheinen wird. Was soll das dann aber mit den GTA-6-Downloads? Die ersten Warnungen erschienen bereits unmittelbar nach dem Trailer-Release bei Reddit:

Hinter diesen EXE-Dateien stecken nicht die Entwickler von GTA 6. Stattdessen nutzen hier Betrüger das gewaltige Interesse an dem Spiel aus. Da es keine offizielle PC-Version von GTA 6 gibt, sind zum Beispiel die Google-Suchergebnisse noch relativ überschaubar zu den entsprechenden Suchbegriffen. Betrüger haben also ein leichtes Spiel, ihre fingierten Dateien oben in den Ergebnissen zu platzieren. Nutzer stoßen so schnell auf die Fake-Installationsdateien.

5 irre Details im GTA 6 Trailer Abonniere uns

auf YouTube

Wie sieht es mit GTA 6 für PS4 und Xbox One aus?

GTA 6 PC-Download: Was steckt dahinter?

Die Installationsanwendungen sind den Anwendungen echter Spiele-Installationen nachgebaut. Auf den ersten Blick könnte man dahinter also tatsächlich ein Setup für das neue GTA-Spiel vermuten. In den GTA-6-Downloads können sich aber verschiedene andere Inhalte verstecken:

Betrüger platzieren dort zum Beispiel Malware . Ohne große Mühe können schadhafte Inhalte so schnell auf fremden Rechnern installiert werden.

. Ohne große Mühe können schadhafte Inhalte so schnell auf fremden Rechnern installiert werden. Manchmal ist dort auch einfach ein anderes Spiel versteckt , das man sich dadurch installiert. Dann entsteht zwar kein Schaden, man dürfte aber sicher frustriert sein.

, das man sich dadurch installiert. Dann entsteht zwar kein Schaden, man dürfte aber sicher frustriert sein. Teilweise wird der Fake-Download erst nach einer Zahlung oder Anmeldung freigegeben. Scammer können so Geld für nutzlose Inhalte kassieren oder Daten wie E-Mail-Adressen sammeln, an die anschließend Phishing-Mails und andere Betrügereien verschickt werden.

freigegeben. Scammer können so Geld für nutzlose Inhalte kassieren oder Daten wie E-Mail-Adressen sammeln, an die anschließend Phishing-Mails und andere Betrügereien verschickt werden. Auch Abo-Fallen verstecken sich hinter solchen unseriösen Download-Angeboten.

Sowas dürfte hingegen eher nicht passieren:

Im Netz gibt es auch schon erste Online-Shops, bei denen man GTA 6 vorbestellen kann. Die Anbieter geben zum Beispiel an, dass man sich so einen Steam-Key sichert, der zum Veröffentlichungstermin ausgeliefert wird. Auch hiervon sollte man aber Abstand halten. GTA 6 erscheint erst 2025 für PS5 und Xbox One Series X/S. Ob es einen Release für Steam geben wird, steht nicht fest. Auch für die Konsolen sollte man das Spiel aber noch nicht vorbestellen, schließlich ist es unwahrscheinlich, dass es zum Start einen Engpass bei digitalen Versionen geben wird. Zudem ergibt es wenig Sinn, Händlern bereits 2 Jahre im Voraus Geld zu bezahlen.

Um euch die Zeit bis zum Release zu verkürzen, könnt ihr bei uns die Informationen zur GTA-6-Karte nachlesen. Zudem erfahrt ihr bei uns, von wem der Song im GTA-6-Trailer ist.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.