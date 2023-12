Der GTA-6-Trailer ist fantastisch, aber eine Sache macht mir Angst

Auch wenn GTA 6 voraussichtlich erst 2025 erscheint: Der erste Trailer hat jetzt schon einen gigantischen Hype ausgelöst. Auch ich bin von den ersten Szenen angetan und freue mich auf Rockstars nächsten großen Wurf. Doch ein Detail stößt mir persönlich sauer auf: Der Trailer läuft nur mit 30 FPS.

Ein Kommentar von Robert Kohlick.

GTA 6 nur mit 30 FPS? Der Trailer bereitet mir Sorgen

In den letzten zwei Tagen habe ich mir den knapp 90-sekündigen Trailer zu GTA 6 bestimmt schon ein Dutzend Mal angesehen. Eines muss man dem Team von Rockstar Games lassen: Sie wissen, wie sie ihre Spiele optimal in Szene setzen. GTA 6 scheint wieder richtig chaotisch zu werden – und genau da habe ich Bock drauf!

GTA 6: Official Trailer

Aber eine Sache stört mich an dem Clip: Er läuft nur mit 30 FPS. Zwar hat Rockstar Games auch in der Vergangenheit alle seine GTA-Trailer nur mit 30 FPS hochgeladen – auch die der beiden Remastered-Versionen von GTA 5 – doch bei mir sorgt diese Entscheidung dennoch für hochgezogene Augenbrauen. Denn wenn ich mir die Szenen so anschaue, bin ich mir beinahe sicher: GTA 6 wird auf PS5 und Xbox Series zum Launch keinen 60-FPS-Modus bieten. Das geben die Konsolen schlichtweg nicht her.

Es passiert einfach zu viel auf den Straßen von Vice City. Die Stadt wirkt in manchen Szenen brechend voll und dadurch auch unfassbar lebendig. Das ist zwar genial, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Rockstar Games es schafft, diesen Wuselfaktor aufrechtzuerhalten und gleichzeitig 60 FPS auf der bis dahin knapp 5 Jahre alten Konsolen-Hardware zu erreichen.

60 FPS in GTA 6 auf der PS5 Pro?

Mit etwas Glück habe ich Unrecht und es gibt doch einen 60-FPS-Modus, der die native Auflösung auf Full-HD reduziert und auf der Xbox Series S nicht verfügbar ist. Was ich mir hingegen eher vorstellen kann: Der 60-FPS-Modus für GTA 6 kommt erst mit der PS5 Pro oder einer aufgebohrten Xbox Series X – obwohl Phil Spencer höchstpersönlich Letzterer erst vor ein paar Monaten eine Absage erteilte (Quelle: Eurogamer).

Naja, wenn alle Stricke reißen, spiele ich GTA 6 mit hoffentlich mehr als 60 FPS einfach anderthalb Jahre später auf dem PC nochmal oder hole mir die Remastered-Version für die PS6. Denn 30 FPS sind mir persönlich in solchen Spielen inzwischen einfach zu wenig.

