Last-of-Us-Star in GTA 6? Trailer lässt Fans aufhorchen

Der erste offizielle Trailer zu GTA 6 hat für ordentlich Wirbel gesorgt. Die Fans zerpflücken jedes kleine Detail und bei einer Stimme sind sie besonders hellhörig geworden. Ist das etwa ein beliebter Charakter aus The Last of Us?

GTA 6 Facts

Fans rätseln über Stimme in GTA-6-Trailer

Rockstar Games hat mit dem ersten Trailer zu GTA 6 jetzt schon alle Erwartungen übertroffen. Über 100 Millionen Aufrufe, knapp 10 Millionen Likes und etliche gehypte Fans.

Das knapp 90-sekündige Video ist bis zum Rand mit raffinierten Details gefüllt – wir haben euch fünf wichtige hier zusammengefasst. Während viele Anspielungen und Easter Eggs eindeutig geklärt werden können, lässt eine bestimmte Stimme die Fans jetzt rätseln.

Während die Protagonistin Lucia gleich mehrere Sprech-Parts hat, ist ihr Partner in Crime – der laut dem Mega-Leak aus 2022 den Namen Jason tragen soll – die meiste Zeit still. Bis auf ein Wort fast am Ende des Clips: „Trust“ (zu Deutsch: Vertrauen).

Ist das etwa Joel aus The Last of Us?

Die englische Synchronstimme von Joel aus The Last of Us wird von Troy Baker gesprochen. Und dieser ist in der Gaming-Branche kein Unbekannter. Neben Joel ist er unter anderem für die Stimmen von Sam Drake aus Uncharted 4: A Thief’s End, Booker DeWitt aus Bioshock Infinite und Joker aus Batman: Arkham Knight verantwortlich.

Und jetzt offenbar auch für Jason in GTA 6?

Solltet ihr die englische Synchronstimme von Joel gut kennen, könnt ihr euch hier im Trailer selbst ein Urteil bilden:

GTA 6: Official Trailer

Die Fans spekulieren jedenfalls wild und viele hören in dem einen Wort auch eindeutig Joel aus The Last of Us (Quelle: Reddit). Bisher gibt es keinerlei Bestätigung und es bleibt damit zunächst bei Spekulationen. Bei einem kurzen Wort ist die Deutung auch sehr schwer. Spätestens mit weiteren Informationen von Rockstar Games werden wir die Wahrheit erfahren.