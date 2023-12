RDR2-Veteran ist sicher: Der dritte Teil kommt – aber ohne diesen Fan-Liebling

Nach der großen Enthüllung des ersten GTA-6-Trailers liegt der Fokus bei Rockstar Games die nächste Zeit sicher bei diesem Open-World-Spektakel. Dennoch fragen sich Fans jetzt, wie es um das andere große Zugpferd im Stall bestellt ist – was ist mit Red Dead Redemption 3? Dazu äußert sich jetzt der Charakter-Darsteller von RDR2-Liebling Arthur Morgan.

Red Dead Redemption 2 Facts

Nach GTA 6: Fans wollen Red Dead Redemption 3

Während die ganze Gaming-Welt rätselt, welche Stimmen und Details im Trailer von GTA 6 versteckt sind, stellt sich ein Fan – wie sicher viele andere – die Frage: wird Rockstar Games nach GTA 6 die Reihe von Red Dead Redemption fortführen?

Angesichts kürzlicher Rekorde – wie dieser Spieleransturm auf Steam – ist wohl klar, dass Rockstar dem Western-Epos einen neuen Eintrag spendieren wird.

Da ist sich auch niemand Geringeres als der Synchronsprecher Roger Clark sicher, der Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 mimt. Als ein Fan ihn um Hinweise in diese Richtung bittet, hat er folgende Antwort:

„Ich bin mir sicher, dass wir RDR3 eines Tages sehen werden. Wann das sein wird – ich habe absolut keine Ahnung. Macht euch auch keine Hoffnung auf Arthurs Beteiligung. Ich fürchte, seine Geschichte ist auserzählt.“

Den ersten Teil von Red Dead Redemption gibt es mittlerweile sogar für die Nintendo Switch:

Red Dead Redemption - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.12.2023 11:01 Uhr

Fan-Liebling Arthur Morgan ist raus

Mit dem Statement von Clark wird klar, wenn Red Dead Redemption 3 erscheint, wird Arthur Morgan sehr wahrscheinlich nicht mehr mit von der Partie sein. Die Gruppe von Gesetzlosen um Arthur Morgan in RDR2 sind vielen Fans ans Herz gewachsen – und allen voran natürlich der Protagonist selbst. Der Fragensteller betont, wie sehr er diesen Videospielcharakter liebt. Er wünscht sich eine Rückkehr in Form eines DLCs für Red Dead Online oder eben in RDR3.

Und damit ist er nicht alleine: Unter dem Thread teilen einige diesen Wunsch. Aber mit der Antwort von Clark wird deutlich, dass es wohl ein Wunsch bleiben wird.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.