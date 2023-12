GTA 6: Wie heißt der Song im Trailer & von wem ist er?

Der lang ersehnte GTA-6-Trailer ist endlich da. Untermalt wird das Geschehen von einem Lied, das der eine oder andere Musikinteressierte kennen könnte. Es handelt sich nicht um eine generische Action-Musik und auch um keine Neukomposition, sondern um einen Track, der bereits 34 Jahre alt ist. Wie heißt das Lied aus dem GTA-6-Trailer und von wem ist es?

Die Highlights in den Radio-Stationen sind einer der vielen Gründe für den Erfolg der GTA-Reihe. Auch die Sender in GTA 6 dürften wieder mit einigen Klassikern gespickt sein. Der Trailer macht den Anfang. Ihr hört dort das Lied „Love Is a Long Road“ von Tom Petty. Der Song stammt aus dem Jahr 1989.

Das ist der GTA 6 Song & hier kann man ihn hören

Tom Petty gehört zu den großen Musik-Legenden der letzten Jahrzehnte. Berühmt wurde er als Teil von „Tom Petty & the Heartbreakers“. Die Band wurde 2002 in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen und durfte 2008 einen der begehrten Musik-Slots in der Halbzeit-Show des Super Bowls ausfüllen. Das Lied stammt vom ersten Solo-Album von Tom Petty, „Full Moon Fever“, das 1989 erschienen ist. Das Debütalbum der Band erschien bereits 1976. Petty war auch Teil von Super-Groups wie den „Traveling Wilburys“, bei denen auch Bob Dylan, George Harrison und Roy Orbison aktiv waren. Er war nicht nur ein erfolgreicher Musiker, sondern hin und wieder auch als Schauspieler zu sehen (oder zu hören). 2002 tauchte er in der Simpsons-Episode „How I Spent My Strummer Vacation“ in der 14. Staffel von „Die Simpsons“ auf, 1997 hatte er einen Auftritt in Kevin Costners Endzeit-Flop „Postman“ (bei Amazon streamen). 2017 ist Tom Petty verstorben.

Den Song aus dem GTA-6-Trailer könnt ihr euch hier anhören:

GTA 6: Official Trailer

Hier gibt es „Love is a Long Road“ von Tom Petty im Stream:

Tom Petty: „Love Is a Long Road“ bei GTA 6

Tom Petty wurde am 20. Oktober 1950 in Gainesville, Florida geboren. Das dürfte einer der Gründe sein, warum die Macher ein Lied dieses Künstlers für den Trailer ausgewählt haben. Die GTA-Reihe spielt zwar traditionell nicht in echten Schauplätzen, Vorbilder sind aber unverkennbar. Der Trailer zeigt, dass sich Gamer darauf freuen dürfen, durch die Weiten von „Leonida“ zu fahren, einem Gebiet, für das Florida das Vorbild war (mehr zur GTA-6-Map). „GTA: Vice City“ aus dem Jahr 2002 spielte bereits in der gleichnamigen Stadt aus diesem Gebiet.

Für GTA-Anhänger dürfte Tom Petty kein Unbekannter sein. Bereits in GTA: San Andreas, erschienen 2004, war mit „Runnin‘ Down a Dream“ ein Petty-Song auf dem Radiosender K-DST zu hören.

