Kommt Abba Voyage nach Deutschland?

Abba gehören zu den legendärsten Musikgruppen aller Zeiten. Seit 2022 kann man Benny Anderson und Co. auf Hologram-Tour im Rahmen der „Abba Voyage“-Reihe „live“ sehen. Veranstaltet werden die Auftritte in der Nähe des Olympiaparks in London. Kommt Abba Voyage auch nach Deutschland?

Bei den Konzerten kann man die Band nicht in persona live sehen. Stattdessen stehen die sogenannten „Abbatare“ auf der Bühne. Dabei handelt es sich um virtuelle Versionen der Band-Mitglieder, wie sie im Jahr 1979 ausgesehen haben. Seit Mai 2022 läuft die rund 90 Minuten lange Show, bei der man zahlreiche Hits aus der Band-Geschichte hören und sehen kann. Nach dem London-Aufenthalt könnte die Show bald auf Reisen gehen. Auch virtuelle Konzerte in Deutschland sind somit möglich.

Abba Voyage in Deutschland? So sieht es aus

Noch gibt es keine Informationen, Termine oder geplante Städte für Abba Voyage in Deutschland. Es gibt aber laut Variety Pläne, das Show-Event nicht mehr nur in London zu veranstalten, sondern damit in andere Länder zu gehen. Das bestätigt Lucian Grainge, Vorsitzender bei Universal Music. Eine Tour-Reise in verschiedenen Orten sei aber aus technischen Gründen vermutlich nicht möglich. Stattdessen müsste man eine Arena entsprechend ausrüsten und dann zum Beispiel wie bei einem Musical viele Auftritte an einem Standort planen.

So sieht die Show aus:

Für die komplexe Technik wurde in London ein eigenes Theater gebaut. Aus diesem Grund wird die Voyage-Show laut Björn Ulvaeus in Großbritannien und nicht etwa in der schwedischen Heimat ausgetragen. Dem Abba-Mitglied zufolge gab es ursprünglich auch Planungen, das Event im Ruhrgebiet mitten in Deutschland steigen zu lassen (Quelle: RND).

Abba Voyage: Abba „live“ sehen

Abba Voyage bleibt die einzige Option, die schwedischen Pop-Legenden halbwegs „live“ zu erleben. Eine Live-Rückkehr der echten Band-Mitglieder Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Anni-Frid Lyngstad schließt Ulvaeus aus. Die Avatare sollen ihm zufolge aber „ewig singen“. Die Pläne zu den internationalen Shows gab es bereits im März 2023. Seitdem folgten jedoch keine offiziellen Informationen mehr, wie es mit Abba Voyage außerhalb von Deutschland weitergehen könnte.

Wer nicht warten will, bis Abba Voyage irgendwann einmal nach Deutschland kommen könnte, kann sich auch Karten für das London-Event sichern. Bei Ticketmaster und Eventim findet ihr alle Termine. Die Shows finden außer dienstags und mittwochs täglich statt, am Wochenende gibt es jeweils 2 Aufführungen. Je nach Wochentag starten die Ticketpreise bei circa 70 bis 90 Euro.

Hinter der Show und den Abbataren steckt die Firma „Industrial Light & Magic“. ILM ist auch für die Kiss-Avatare zuständig, die im Rahmen der letzten Live-Show der Rock-Legenden vorgestellt wurden. Neben Abba sollen bald also auch Kiss in virtueller Form auf die Bühne gehen.

