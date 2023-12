Red Hot Chili Peppers Tour 2024: Kommt die Band auch nach Deutschland?

Die Red Hot Chili Peppers gehören zu den bekanntesten Vertretern des Funk- und Alternative-Rocks. Im Sommer 2023 waren Anthony Kiedis für einen einzigen Konzert-Termin in Deutschland. Wie sieht es im kommenden Jahr aus? Kommen die Red Hot Chili Peppers 2024 auf Tour?

Bislang gibt es noch keine Tour-Ankündigung der Band für Deutschland oder andere europäische Länder. Kurz vor Jahresende wurde eine Ausweitung der „Unlimited Love“-Tour in den USA verkündet. Bereits seit 2022 reist die Alternative-Rock-Band mit kurzen Unterbrechungen durch die Vereinigten Staaten, im kommenden Jahr wird es dort weitergehen (Quelle Consequence).

Red Hot Chili Peppers Tour 2024: Neue US-Termine angekündigt

Ob zwischen oder nach den US-Terminen auch eine Europa-Reise eingetaktet wird, ist noch nicht bekannt. Für die nächstjährige Festival-Saison in Deutschland wurden die Red Hot Chili Peppers nicht angekündigt.

In den USA starten die Konzerte im Mai 2024 mit einem Auftritt in Ridgefield, Washington. Danach geht es unter anderem in Salt Lake City, Toronto und Buffalo weiter. Für die Konzert-Reise wurden viele namhafte Special-Guests angekündigt, die durchrotieren. So können sich Fans an bestimmten Terminen auf Besuche von Kid Cudi, Ice Cube, Ken Carson und mehr freuen. Das Finale gibt es am 30. Juli 2024 in St. Louis. Die Termine der US-Tour 2024:

17.02: Lincoln, CA, The Venue at Thunder Valley Casino

20.02.: Highland, CA, Yaamava’ Theater

23.02.: Tempe, AZ, Innings Festival

28.05: Ridgefield, WA, RV Inn Style Resorts Amphitheater

31.05: Quincy, WA, The Gorge

02.06: Wheatland, CA, Toyota Amphitheater

05.06: Salt Lake City, UT, USANA Amphitheatre

07.06: Albuquerque, NM, Isleta Amphitheater

18.06.: West Palm Beach, FL, iTHINK Financial Amphitheatre

21.06.: Tampa, FL, MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre

26.06.: Raleigh, NC, Coastal Credit Union Music Park

28.06.: Virginia Beach, VA, Veterans United Home Loans Amphitheater at Virginia Beach

02.07.: Burgettstown, PA, The Pavilion at Star Lake

05.07.: Cincinnati, OH, Riverbend Music Center

12.07.: Buffalo, NY, Darien Lake Amphitheater

15.07.: Toronto, ON, Budweiser Stage

22.07.: Cuyahoga Falls, OH, Blossom Music Center

25.07.: Noblesville, IN, Ruoff Music Center

30.07.: St. Louis, MO, Hollywood Casino Amphitheatre

Bislang keine Deutschland-Termine angekündigt

Die letzten beiden Studio-Alben der Red Hot Chili Peppers wurden im Jahr 2022 veröffentlicht. Im April erschien „Unlimited Love“, nur sechs Monate später wurde „Return of the Dream Canteen“ veröffentlicht. Vor dem Mannheim-Termin im vergangenen Jahr gab es zuletzt 2022 2 Konzerte in Deutschland, als die Red Hot Chili Peppers im Sommer im Hamburger Volksparkstadion und im Kölner Rhein-Energie-Stadion zu Gast waren. Als Support waren an beiden Deutschland-Terminen A$AP Rocky und Thundercat dabei. Ende 2023 konnten Fans in Südamerika die legendären Hits wie „Californication“ und „Under the Bridge“ live erleben, unter anderem bei zwei ausverkauften Shows in Buenos Aires, Argentinien.

