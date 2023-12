„The Fans Strike Back“: Star Wars in Berlin – Tickets, Termine & was gibt es dort?

„Star Wars“ hat auch fast 47 Jahre nach dem ersten Film „Eine neue Hoffnung“ aus dem Jahr 1977 nichts an seiner Faszination verloren. Fans bekommen 2024 in Berlin die Möglichkeit, die Science-Fiction-Reihe gemeinsam mit anderen Anhängern zu feiern. In der Hauptstadt steigt die Ausstellung „The Fans Strike Back“. Wann geht es los, was gibt es zu sehen und wie bekommt man Tickets?

Geplant ist die Star-Wars-Ausstellung vom 28. April bis zum 7. Juli 2024. Vom Frühling bis zum Sommer können sich also Fans von Leia Organa, Han Solo und Darth Vader, aber auch neueren Charakteren wie Captain Phasma, Maz Kanata und Kylo Ren gemeinsam austauschen. Tickets bekommt ihr auf dieser Seite.

„The Fans Strike Back“: Was gibt es zu sehen & was kostet ein Ticket?

Der Normalpreis liegt bei 22,50 Euro und 25 Euro am Wochenende. Es wird auch Ermäßigungen für Familien, Gruppen, Schulklassen und Schwerbehinderte geben. Die Karten gelten für den ganzen Tag, man muss die Ausstellung aber im ausgewählten Zeitraum betreten. Wer seinen Besuch freier gestalten will, bucht das „Tages-Flexticket“ für 25 Euro (27,50 Euro am Wochenende) ohne feste Einlasszeit. Der Standort für die Star-Wars-Ausstellung ist der Napoleon-Komplex in Berlin, Friedrichshain (Position bei Google Maps ansehen).

Bei der Ausstellung gibt es alles rund um das Universum von Tatooine, Dagobah, Coruscant und Co. zu sehen. Fans präsentieren zum Beispiel private Sammelobjekte und es wird interaktive Elemente zum Anschauen, Anhören und in Form einer „VR Experience“ geben. Es werden über 1.000 Exponate angekündigt – von Figuren über Fotos bis hin zu Kostümen und nachgebauten Fahrzeugen aus den Filmen. Wer also schon einmal einen Podracer oder Snowspeeder anschauen wollt, bekommt ab April in Berlin die Gelegenheit dazu. Ob Glup Shitto mit dabei sein wird, ist hingegen nicht bekannt.

Bereits seit November gastiert die Star-Wars-Ausstellung in Wien. Das Video des TV-Senders Puls 4 gibt einen kleinen Eindruck davon, was man bei „The Fans Strike Back“ in Berlin erwarten kann:

In den sozialen Medien teilen Fans ihre Eindrücke von der Ausstellung, die auch in London und Los Angeles stattfand:

Wer von Star Wars nicht genug bekommt, kann im Frühjahr zu „Star Wars in Concert“ gehen. Dort wird der erste Film „Eine neue Hoffnung“ von einem Symphonieorchester begleitet (bei Eventim ansehen). Film-Fans können zudem seit Anfang Dezember die „Jurassic World“-Ausstellung in Berlin besuchen.

