Jurassic World Exhibition in Berlin: Tickets vorbestellen – wann geht es los?

Der „Jurassic Park“ kommt nach Berlin. Zumindest mehr oder weniger: Im Dezember geht es in der Hauptstadt mit „Jurassic World: The Exhibition“ los. Dabei handelt es sich um eine Erlebnisausstellung, die sich rund um die prähistorischen Giganten und die legendäre Filmreihe dreht. Tickets gibt es in Kürze, schon jetzt kann man sich für den Vorverkauf anmelden.

„Jurassic World: The Exhibition“ macht ab Freitag, dem 1. Dezember 2023 Halt in Berlin. Wo genau? Das Dinosaurier-Spektakel wird in der Expohalle Urban Banks in den Rathenau-Hallen zu betrachten sein. Eintrittskarten gibt es bei Ticketmaster. Der Vorverkauf beginnt am 6. Oktober 2023 um 10:00 Uhr bei Eventim für alle, die sich bereits jetzt hier anmelden. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Dienstag, den 10. Oktober 2023.

Eine Vorabbuchung ist empfohlen, da die Anzahl der Teilnehmer pro Zeit-Slot begrenzt ist. Vor Ort könnte es demnach sein, dass ihr warten müsst oder keinen Einlass erhaltet.

Wo ist die Jurassic-World-Exhibition und wie kommt man an Tickets?

Die Ausstellung war bereits seit März bis zum Ende der Sommerferien im Kölner Odysseum zu Besuch, jetzt geht es in Berlin weiter.

Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie an Wochenenden, Ferien und Feiertagen von 10:00 bis 20:00 Uhr. Mit einem Ticket kann man sich so lange in der Ausstellung aufhalten, wie man möchte. Die Preise für Berlin sind noch nicht bekannt. In Köln lagen sie zwischen 23,50 Euro (Kinder ab 3 Jahren) und 29,50 Euro (ab 16 Jahren). Gruppen ab 10 Teilnehmern und Familien sowie Senioren, Studenten und Schüler können mit einem Nachweis sparen. Der Veranstalter selbst gibt kein Mindestalter vor, sondern heißt alle Altersgruppen willkommen. Weitere Informationen zum Event gibt es direkt beim Veranstalter. Wie lange die Jurassic-World-Exhibition in Berlin bleiben wird, wurde nicht bekanntgegeben.

Bei Facebook bekommt ihr einen Eindruck davon, wie es bei der „Jurassic World Exhibition“ in Melbourne ausgesehen hat:

Jurassic World Exhibition in Deutschland: Tickets & was gibt es zu sehen?

Die Ausstellung zeigt Ausstellungsstücke rund um die Dinosaurierwelt und die Jurassic-World-Filme. So könnt ihr euch zum Beispiel auf eine virtuelle Reise auf die Isla Nublar begeben und einem Brachiosaurus, Velociraptor oder sogar Tyrannosaurus Rex begegnen. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem Paläontologen Jack Horner erdacht und entwickelt. Neben verschiedenen Dinos in Lebensgröße gibt es viele Einblicke in die Wissenschaft, die die Jurassic-Word-Reihe ausgemacht hat. Laut Veranstalterseite dauert ein Rundgang zwischen 45 und 60 Minuten.

