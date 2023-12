Ski Aggu Tour 2024: Tickets im Vorverkauf & Termine

„Ski Aggu“ gilt als einer der heißesten Newcomer in der deutschen Musikwelt. Wer den Rapper live sehen will, bekommt 2024 neue Gelegenheiten dazu. Eine neue Ski-Aggu-Tour wurde angekündigt, der Ticket-Vorverkauf startet heute.

Ihr könnt bei den Eintrittskarten für die Ski-Aggu-Konzerte im nächsten Jahr ab heute, Donnerstag, den 7. Dezember, um 16:00 Uhr bei Eventim zuschlagen.

Ski Aggu Tour 2024: Das sind die Termine & Städte

Ski Aggu geht im nächsten Herbst auf eine Deutschland-Tour. Dabei wird es bundesweit 9 Termine geben. Das sind die Daten und Städte:

01.10.24 - Offenbach, Stadthalle

02.10.24 - München, Zenith

04.10.24 - Innsbruck, Music Hall

05.10.24 - Hamburg, Sporthalle

09.10.24 - Leipzig, Haus Auensee

10.10.24 - Bielefeld, Lokschuppen

11.10.24 - Stuttgart, Porsche Arena

13.10.24 - Köln, Palladium

26.10.24 - Berlin, Max-Schmeling-Halle

Bei seinen Konzerten wird es sicherlich die Hits wie „Friesenjung“ und „Anders“ zu hören geben. Das aktuelle Album „Denk mal drüber nach…“ erschien im Oktober 2023, das Debütalbum „2022 war Film gewesen“ stammt aus Dezember 2022 (bei Amazon Music anhören). Zur Einstimmung könnt ihr seine Hits hier im Stream anhören:

Hier gibt es Tickets für die Ski Aggu Tour 2024

Die anstehende Konzertreise läuft unter dem Motto „Die letzte Tour“. Was macht Ski Aggu danach? Er kündigt an, dass es für ihn „ins Universum“ geht.

Erst kürzlich staubte Ski Aggu bei der 1Live Krone mehrere Trophäen ab. So konnte er für „Friesenjung“ den Award für den „Besten Song“ und für „Anders“ für den „Besten Hip-Hop / R&B-Song“ abstauben. Zudem wurde er als „Bester Newcomer“ des Jahres bei der Preisverleihung gekrönt. Erst in diesem Herbst war Ski Aggu in einigen deutschen Städten auf Tour, darunter Berlin, Freiburg und München. 2024 gibt es neue Gelegenheiten, den Rap-Durchstarter auf den Bühnen Deutschlands zu bejubeln. Tickets erhaltet ihr ab heute im Vorverkauf bei Eventim (zum Vorverkauf). Um 16:00 Uhr geht es los.

