Tokio Hotel Tour 2025: Tickets im Vorverkauf & Termine

Tokio Hotel kommen wieder auf Tour. Es geht zwar noch nicht 2024 los, sondern erst 2025, ihr könnt aber bereits in Kürze beim Vorverkauf für die Tokio-Hotel-Konzerte zuschlagen. Wann startet der Pre-Sale und wo treten Bill, Tom & Co. in Deutschland auf?

Netzkultur Facts

Der Vorverkauf für die Tokio-Hotel-Tickets startet bereits heute, am Dienstag, den 5. Dezember, um 15:00 Uhr. Zuschlagen könnt ihr bei Eventim. Ab Donnerstag gibt es die Tickets im allgemeinen Vorverkauf. 2025 ist die Band in ganz Europa unterwegs. Die Karten für die weiteren Europa-Termine gehen am Freitag, den 08.12.2023 in den Verkauf.

Tokio Hotel Tour 2025: Das sind die Termine

Die Konzertreise beginnt Anfang März. Dann werden Tokio Hotel bei 7 Terminen live auf den Bühnen in Deutschland stehen. In diesen Städten könnt ihr „Durch den Monsun“ und weitere Hits sehen:

04.03.2025 – Ludwigsburg, MHP-Arena

06.03.2025 – Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

07.03.2025 – Köln, Palladium

21.03.2025 – Leipzig, Haus Auensee

22.03.2025 – Hannover, Swiss Life Hall

27.03.2025 – Berlin, Verti Music Hall

28.03.2025 – Hamburg, edel-optics.de Arena

Neben den Deutschland-Terminen wird es noch viele weitere Gelegenheiten geben, Tokio Hotel live zu sehen. Insgesamt 12 Länder sollen bereist werden. Es wird also auch Konzerte in Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, die Schweiz, Österreich, Polen, Großbritannien, Niederlande, Schweden und Finnland geben. Der Vorverkauf für die internationalen Konzerte startet am kommenden Freitag, die Deutschland-Tickets für die Tokio-Hotel-Tour gibt es bereits seit heute bei Eventim. Alle Termine seht ihr auf dem Tour-Plakat, das die Band bei Instagram veröffentlicht hat:

Tokio Hotel: Aktuelles Album & Setlist beim letzten Konzert

Auf der Tour wird es sicherlich die großen Hits vom Debüt-Album „Schrei“ aus dem Jahr 2005 geben, darunter natürlich auch „Durch den Monsun“. Es werden aber auch neue Tracks zu hören sein. Das letzte Album „2001“ erschien im Vorjahr. Ihr könnt es hier anhören:

Zuletzt waren Tokio Hotel beim „Zelt Festival Ruhr“ 2023 in Bochum live auf der Bühne zu sehen. Diese Songs waren im August in der Setlist:

White Lies Automatic The Heart Get No Sleep Girl Got a Gun World Behind My Wall Feel It All When It Rains It Pours Run, Run, Run Schwarz (Acoustic) Spring nicht Easy Love Who Loves You Back What If Chateau Fahr mit mir (4x4) (Kraftklub cover) Durch den Monsun Runaway

Quelle: Setlist.fm

Your Christmas (Amazon Music Original) – 7" Vinyl-Bundle (LP + Happy Socks + Weihnachtskarten) (exkl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2023 15:27 Uhr

Die Tour-Ankündigung kommt pünktlich zum Staffelfinale von „The Voice of Germany“. Dort sind Bill und Tom Teil der Jury. Die Finale Live-Show gibt es am Freitag, den 8. Dezember, ab 20:15 Uhr bei Sat.1.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.