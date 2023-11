ESC 2024: Die ersten Tickets sind bald verfügbar

Die Tickets für den Eurovision Song Contest 2024 sind verfügbar. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo ihr sie kaufen könnt und wieviel sie kosten.

Eurovision Song Contest Facts

Termine und Tickets für den Eurovision Song Contest 2024

Wie jedes Jahr wird der internationale Musikwettbewerb im Mai seine Pforten öffnen. Dieses Mal werden die Halbfinale jeweils am 7. und 9. Mai und das Finale am 11. Mai stattfinden. Alle Contest-Aufführungen starten jeweils um 21 Uhr in unserer Zeitzone (20 Uhr vor Ort).

Bei ticketmaster könnt ihr euch Tickets für die Veranstaltungen in Malmö sichern, falls sie wieder verfügbar werden. Die Ticketpreise werden in schwedischen Kronen angegeben. Eine schwedische Krone entspricht ungefähr 9 Cent.

Die Buchung ist nur über ticketmaster möglich. Andere Seiten sind für den ESC nicht zugelassen. Es kann vorkommen, dass bereits verkaufte Tickets per Fan-to-Fan Ticket Exchange wieder verfügbar werden. Das seht ihr bei ticketmaster an dem Symbol mit den kreisenden Pfeilen.

Ihr könnt Tickets für die folgenden Aufführungen zu folgenden Preisen erwerben:

Abend-Preview: Diese erste Generalprobe zeigt Auftritte aller teilnehmenden Länder. Findet 20:00 Uhr am Tag vor der Aufführung statt. Im Finale wird hier die Jury-Wertung entschieden. Ticket-Preise: 13-70 €.

Diese erste Generalprobe zeigt Auftritte aller teilnehmenden Länder. Findet 20:00 Uhr am Tag vor der Aufführung statt. Im Finale wird hier die Jury-Wertung entschieden. Ticket-Preise: 13-70 €. Nachmittags-Preview: In der zweiten Generalprobe sind Teilnehmer der Big Five nur als Aufnahme zu sehen. Außerdem wird nicht garantiert, dass die Künstler in voller Montur auftreten. Findet um 13:30 Uhr am Tag der Aufführung statt. Ticket-Preise: 13-48 €.

In der zweiten Generalprobe sind Teilnehmer der Big Five nur als Aufnahme zu sehen. Außerdem wird nicht garantiert, dass die Künstler in voller Montur auftreten. Findet um 13:30 Uhr am Tag der Aufführung statt. Ticket-Preise: 13-48 €. Aufführung: Die kompletten Aufführungen inklusive der Abstimmung. Teilnehmer der Big Five sind allerdings während der Halbfinals-Aufführungen nur als Aufzeichnung vertreten. Ticket-Preise: 46-209 €.

Die Preise für das Finale fallen etwas höher aus: Die Nachmittags-Preview kann 13-121 € kosten, die Abend-Preview kostet 46-209 € und für das finale Finale könnt ihr mit 75-332 € rechnen. Zusätzlich wird es noch VIP-Pakete geben.

Solltet ihr zu den glücklichen Besitzern eines Tickets gehören, fehlt euch nur noch eine Unterkunft. Hier werdet ihr auf Seiten wie booking.com, oder Holidaycheck sicher fündig.

Eurovision Song Contest unter neuem altem Motto

Das Motto für den ESC 2024 steht ebenfalls fest: United By Music. Wenn euch das bekannt vorkommt, ist das keine Überraschung, denn es ist das selbe Motto wie 2023. In einer Ankündigung offenbarte der Grand Prix, dass dieser Slogan von nun an immer für den ESC stehen wird.

Grund für diese Entscheidung ist die Beständigkeit der Aussage. Seit 2002 gab es immer wieder unterschiedliche Slogans, die den Fokus auf verschiedene Aspekte des Contests warfen. Mit „United By Music“ sei nun ein Motto gefunden, das den Geist des Eurovision Song Contests auf den Punkt bringt. Ein weiterer Grund ist die wachsende Popularität des ESC und die Stärkung dieser Marke. An einem passenden Logo wird noch gearbeitet.

