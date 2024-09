ESC 2025: Alle Infos zum Eurovision Song Contest

Mit seinem ESC-Sieg 2024 hat Nemo den Eurovision Song Contest in seine Heimat geholt. Alles, was ihr über den ESC 2025 wissen müsst, inklusive Start, Termine und Teilnehmer, erfahrt ihr hier.

Start vom Eurovision Song Contest 2025

Im Mai 2025 startet eine neue Runde des Eurovision Song Contests unter dem Motto „United By Music“. Die dabei wichtigsten Termine sind natürlich das Finale sowie das erste und zweite Halbfinale:

13. Mai 2025: Erstes Halbfinale

15. Mai 2025: Zweites Halbfinale

17. Mai 2025: Finale

Von Schweden in die Schweiz: Hier findet der ESC 2025 statt

Der Schweizer Sänger Nemo hat mit seinem Sieg in Malmö den Eurovision Song Contest ein weiteres Mal in die Schweiz geholt. Stattfinden wird der ESC 2025 in Basel. Noch genauer findet das Musik-Event in der St. Jakobshalle statt, die eine Kapazität von rund 12.400 Gästen hat. Die Kulturhauptstadt der Schweiz liegt nahe an der Grenze zu Frankreich und Deutschland.



Doch Basel war nicht die einzige Stadt, die sich darum beworben hat, den Eurovision Song Contest 2025 zu hosten. Bern – zusammen mit Biel, Genf und Zürich haben sich ebenfalls als Austragungsort des ESC angeboten. Die finale Entscheidung lag im Juli 2024 zwischen Genf und Basel.



Auch fand der erste Eurovision Song Contest 1956 in der Schweiz statt. Durch Céline Dions Sieg für die Schweiz in Dublin 1988, fand der ESC 1989 in Lausanne statt. Obwohl Dion eine kanadische Sängerin ist, trat diese für die Schweiz an – zu diesem Zeitpunkt des Wettbewerbs, musste lediglich ein Teil des Songs aus dem antretenden Land stammen.

Die Teilnehmer vom Eurovision Song Contest 2025

Stand August sind die Teilnehmer des ESC 2025 noch nicht vollständig bekanntgegeben. Aus den 31 Ländern, die bei dem Wettbewerb teilnehmen können, werden schlussendlich nur 20 auf der Bühne stehen können.



Die Big Five sind seit 1996 automatisch für das ESC-Finale qualifiziert. Darunter befinden sich Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Italien. Zusätzlich steht das Siegerland aus dem vorherigen Jahr gleich im Finale – in diesem Fall also die Schweiz.



Für die Teilnahme am Eurovision Song Contest 2025 haben stand September 2024 diese Länder bereits zugesagt:

Aserbaidschan

Belgien

Dänemark

Deutschland

Finnland

Großbritannien

Israel

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Montenegro

Norwegen

Österreich

Portugal

San Marino

Schweden

Schweiz

Serbien

Slowenien

Spanien

Zypern

An dieser Aufstellung kann sich im Laufe der Zeit aber noch etwas ändern. Wer schlussendlich teilnimmt, wird erst mit der offiziellen Ankündigung des EBU (Europäische Rundfunkunion) bekanntgegeben.



