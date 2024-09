Nemo: Alle Infos und Steckbrief zum ESC-Gewinner 2024

2024 holte Nemo die Trophäe in die Schweiz und gewann den Eurovision Song Contest. Wir verraten euch hier noch weitere spannende Details über das musikalische Talent.

Die Schweizer Person Nemo, mit bürgerlichem Namen unter Neo Mettler bekannt, tritt mit dem Sieg des ESC 2024 in die Fußstapfen der Vorjahresgewinnerin Loreen, die für Schweden mit dem Song „Tattoo“ antrat. Nachdem Nemo sich im zweiten Halbfinale mit dem Song „Code“ für das Finale qualifizierte, stellte der Titel sowohl die Ukraine als auch Kroatien in den Schatten und entschied in Malmö den 68. Eurovision Song Contest. Somit ging die Trophäe nach 36 Jahren erstmals wieder in die Schweiz.

Das Video unserer Kollegen kino.de verrät euch, welche Pleiten und Erfolge Deutschland in der Vergangenheit einfuhr.

Die Pleiten und Erfolge von Deutschland beim Eurovision Song Contest

Was ist über Nemo bekannt?

Nemo wurde am 3. August 1999 in Biel/Schweiz geboren. Die Eltern betreiben dort eine Unternehmensberatung und die jüngere Schwester Ella Mettler ist beruflich als Fotografin tätig. Unter anderem drehte sie Nemos Video zum ESC-Song „The Code“.

Während Nemo zunächst öffentlich als männliche Person in Erscheinung trat, outete er sich im November 2023 als nichtbinär und wünscht sich keine Pronomenzuordnung. Weiterhin bezeichnet Nemo seine sexuelle Orientierung als pansexuell. Seine Freundin war die Erste, die über Nemos Nonbinarität in Kenntnis gesetzt wurde. Aktuell lebt Nemo in Berlin.

Wie begann Nemos musikalische Karriere?

Ausgebildet in Geige, Klavier und Schlagzeug, erhielt Nemo im Alter von zehn Jahren Stimmunterricht an der Kinderoper in Biel und wirkte in der Rolle des Papageno im Stück „Die Zauberflöte“ mit. Es folgte 2017 ein Studium in Sologesang in den Bereichen Jazz und Pop an der Zürcher Hochschule. Während die ersten Stücke zunächst auf Schweizerdeutsch eingesungen wurden, liegt der Schwerpunkt nun auf der englischen Sprache.

Neben einer Rolle im Musical „Ich war noch niemals in New York“ 2012 erreichte Nemo außerdem während des Schweizer Videobattleturniers 2015 das Halbfinale. Einen erste Chartplatzierung setzte Nemo noch im selben Jahr mit dem Titel „Clownfisch“. Nur zwei Jahre später erreicht die Single „Du“ den vierten Platz der Schweizer Charts.

2018 wurde Nemo als erste musizierenden Person mit gleich vier Swiss Music Awards bedacht. Im Jahr 2021 nahm Nemo an der zweiten Staffel „The Masked Singer Switzerland“ teil und ergatterte den fünften Platz, verkleidet als Panda. Es folgte 2024 die Teilnahme an der fünften Staffel „Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert“.

Was steckt hinter Nemos ESC-Song „The Code“?

Der Titel „The Code“ kann als autobiografisches Lied beschrieben werden, in dessen Mittelpunkt Nemos Nichtbinarität steht. Der Text thematisiert insbesondere Nemos Lebensweg als nichtbinäre Person, welcher durch Passagen wie „I went to hell and back, To find myself on track“ beschrieben wird. In Zusammenarbeit mit dem Norweger Lasse Nyman wurde der Song „The Code“ von Nemo selbst komponiert. Den Flaggeneinlauf des Eurovision Song Contest unterstrich Nemo persönlich mithilfe einer Nichtbinär-Flagge.

Im folgenden Video könnt ihr euch Nemos ESC-Erfolgs-Song „The Code“ nochmal anhören.

Nemo – Steckbrief:

Nemos aktuelle Tourdaten 2024/25

In den Jahren 2024 und 2025 tourt Nemo durch zwölf Länder und absolviert ganze 28 Konzerte. Dabei könnt ihr die Konzerte nicht nur live in der Schweiz erleben, sondern auch in zahlreichen anderen Ländern. Für die große Tour namens „Break The Code“ könnt ihr euch aktuell über Eventim die heiß begehrten Tickets sichern und eine Mischung aus Rap, theatralischem Pop und opereskem Gesang, unterstrichen von beeindruckenden Tanzeinlagen genießen.

