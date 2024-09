Wo läuft der Eurovison Song Contest? ESC 2025 im TV & Stream

Der ESC 2025 wird wie jedes Jahr live übertragen – sowohl im Fernsehen als auch im Stream. Wo läuft der Eurovision Song Contest aber genau? Wir verraten euch alle Termine und Sender, bei denen ihr den Musikwettbewerb verfolgen könnt.

Anzeige

Wo läuft der Eurovison Song Contest im TV?

Das Finale des ESC wird für gewöhnlich im Free-TV ausgestrahlt. Im Ersten läuft am 17. Mai 2025 das Finale des ESC. Wer sich das erste und zweite Halbfinale am 13. und 15. Mai ansehen möchte, kann dies auf dem ARD-Sender One tun.



Da stand September 2024 noch nicht alle Details zu dem Eurovision Song Contest bekannt sind, kann sich bezüglich der Ausstrahlung noch etwas ändern. Allerdings sollte die Übertragung hierzulande um 20:15 beginnen. In der Regel geht der Wettbewerb dann bis um 1 Uhr morgens.

Der ESC 2025 im Stream

Wer sich den Gesangswettbewerb lieber auf einem anderen Gerät als dem Fernseher ansehen möchte, kann den Eurovision Song Contest auch im Stream verfolgen. Neben der Live-Übertragung auf dem offiziellen Kanal des Eurovision Song Contests auf YouTube, findet ihr das Event auch in der ARD-Mediathek.



Das Finale des ESC 2025 seht ihr am 17. Mai 2025 hier im Stream:

Anzeige

Der Livestream auf der offiziellen Seite des Eurovision Song Contests bietet zusätzlich Untertitel für den Stream, sowie eine Audio-Deskription und eine Option mit Gebärdensprache an.

Anzeige

ESC verpasst? Hier seht ihr die Wiederholung

Alle Livestream-Optionen für den Eurovision Song Contest bieten die Aufnahme noch nach dem Wettbewerb an. Solltet ihr also nicht live mit dabei sein können, findet ihr den gesamten Contest auf YouTube, der offiziellen Eurovision Webseite sowie der Mediathek der ARD.



Im TV finden in der Regel Wiederholungen am Morgen des folgenden Tages nach dem Finale statt. Der ARD-Sender One hat so nach dem Finale des ESC 2024 in Malmö, die Übertragung am nächsten Tag um 10:10 erneut ausgestrahlt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.