Aus aktuellem Anlass: ARD, RTL und ntv ändern ihr Programm

Die US-amerikanische Präsidentschaftswahl rückt immer näher. In einem TV-Duell begegnen sich die beiden Kandidaten Trump und Harris. Dafür stellen die Sender sogar ihr Programm um.

Sender ändern Programm für TV-Duell

Donald Trump versus Kamala Harris: Wer wird die USA in Zukunft anführen? Es gibt wohl kein größeres Event in diesem Jahr für die US-Bürger als die Präsidentschaftswahl.



Und auch in Deutschland wird die Wahl mit Argusaugen verfolgt. Aus diesem Grund übertragen ARD, Das Erste, RTL und ntv auch in der Nacht vom 10. auf den 11. September das TV-Duell der beiden Politiker.



Andere beliebte Serien wie CSI oder Der Blaulicht Report müssen dafür ausnahmsweise weichen. Wer das Duell live verfolgen will, muss aufgrund der Zeitverschiebung allerdings mitten in der Nacht einschalten.



Bei RTL und ntv geht es bereits um 02:45 Uhr los, während ARD und Das Erste um 02:50 Uhr mit der Übertragung des Live-Events beginnen. Das TV-Duell wird aller Voraussicht nach zwei Stunden in Anspruch nehmen.

Trump oder Harris: Wer liegt aktuell vorne?

Die verbale Auseinandersetzung zwischen Trump und Harris ist insofern spannend, als dass es das erste TV-Duell der beiden Politiker ist. Bis vor Kurzem war für die Demokraten noch der amtierende US-Präsident Joe Biden im Rennen. Biden verließ den Wahlkampf Ende Juli, weshalb nun Harris um den obersten Sitz im Weißen Haus kämpft.



Sollte die Demokratin die Wahl im November tatsächlich für sich entscheiden, wäre das ein historischer Sieg, da Harris somit die erste Präsidentin der USA werden würde. Und ihre Chancen stehen gar nicht schlecht: Aktuelle Prognosen sehen Harris und Trump nah beieinander in den Wählerumfragen.



Das kommende TV-Duell könnte die Meinung der US-Amerikaner daher in jede Richtung kippen. Spätestens morgen früh wissen wir mehr.

