Letzte Chance: ZDF schmeißt Kultfilm aus der Mediathek

Der beliebte Sci-Fi-Film District 9 ist nur noch wenige Tage in der ZDF-Mediathek abrufbar. Filmfans sollten also schnell handeln. Den offiziellen Trailer zum Film könnt ihr euch oben ansehen.

Nur noch für kurze Zeit gratis: District 9

Über die ZDF-Mediathek könnt ihr euch noch bis zum 11. September den Kultfilm District 9 komplett gratis ansehen. Da der Film allerdings ab 16 Jahren freigegeben ist, braucht ihr entweder ein kostenloses Konto oder aber ihr wartet bis 22 Uhr – dann ist der Film auch ohne Anmeldung abrufbar.

Da District 9 derzeit bei keinem anderen Streaming-Anbieter im Abo enthalten ist, solltet ihr eure Chance also schnell nutzen. Alternativ können sich interessierte Filmfans den Streifen auch über Amazon Prime Video für 3,98 Euro ausleihen. Aber warum extra bezahlen, wenn ihr den Film ohnehin schon mit euren Rundfunkgebühren finanziert habt.



District 9 erschien jedenfalls erstmals 2009 und hat sich in den vergangenen 15 Jahren zu einem echten Kultfilm entwickelt. Dafür spricht auch der extrem hohe Kritiker-Score von 90 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes).



Dabei lobt die Fachpresse vor allem den satirischen Charakter des Films, die genialen Effekte und das ungewöhnliche Setting. Für ein besseres Bild schaut euch am besten den offiziellen Trailer an, den wir oben eingebettet haben.

Die Effekte von District 9 sind auch heute noch ein echter Hingucker. (© Plaion Pictures)

Was ist eigentlich aus District 10 geworden?

Besonders faszinierend: Auch heute noch ist der Film im Gespräch beziehungsweise dessen Fortsetzung District 10. Schon seit Jahren kursieren Gerüchte über einen Nachfolger und ständig stehen neue mögliche Release-Zeiträume zur Debatte.



So sollte District 10 bereits 2023 erscheinen, jetzt ist auf manchen Webseiten von 2025 die Rede, aber die Wahrheit ist, dass die langersehnte Fortsetzung vermutlich nach wie vor auf Eis liegt. Regisseur Neill Blomkamp hat sich unlängst anderen Projekten gewidmet. So erschien letztes Jahr sein neuester Film, die Videospielverfilmung Gran Turismo.

