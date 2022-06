Die Videospielverfilmung von Gran Turismo ist in Arbeit und jetzt werden immer mehr Details bekannt. So wurde zum Beispiel verraten, dass der Film auf einer wahren Geschichte basiert und auch, wann er erscheinen soll – und das ist früher als erwartet.

Gran Turismo: Film erzählt die Geschichte eines PlayStation-Spielers

Die Spielreihe Gran Turismo kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Alles begann 1997 und im März erschien mit Gran Turismo 7 der neueste Teil. Nach diesem Meilenstein haben es sich Regisseur Neill Blomkamp und Columbia Pictures zur Aufgabe gemacht, das Franchise zu verfilmen.

Seit bekannt gegeben wurde, dass der Film erscheint, haben Fans sich gefragt, wie die Handlung sein könnte. Nun wurde verraten, dass diese auf einer unglaublichen, aber wahren Geschichte basiert. Alles dreht sich um einen jungen Gran-Turismo-Spieler, der mit seinen Ingame-Fähigkeiten zahlreiche Wettbewerbe gewonnen hat. Inzwischen ist er sogar in der realen Welt ein professioneller Rennfahrer.

Ob der Film eher in die Richtung einer Dokumentation geht oder in die eines Spielfilms, ist bisher noch nicht bekannt.

Der Film erscheint viel früher als angenommen

Noch steckt der Gran-Turismo-Film quasi in den Kinderschuhen und es ist auch noch nicht bekannt, auf welcher Streaming-Plattform er erscheinen soll. Während sich Netflix und Amazon Prime mit Horizon und God of War schon zwei echte PlayStation-Hits geschnappt haben, ist das bei dem Rennspiel-Film noch unsicher, wo er am Ende landet.

Sicher ist allerdings, dass der Film schon in etwas mehr als einem Jahr erscheinen soll. Bereits am 11. August 2023 soll er Premiere feiern – unglaublich schnell, wenn man sich Produktionen wie Uncharted anschaut. Hier hat die Produktion viele Jahre gedauert und einige Regisseure gebraucht, um das fertige Werk schließlich ins Kino zu bringen.

Ab Anfang nächsten Jahres kann man mit den ersten Teaserbildern- und Videos rechnen.

