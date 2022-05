Gerüchte über eine Fernsehadaption von God of War gibt es bereits seit einiger Zeit und nun kam wohl ein Deal zustande. God of War ist allerdings nicht der einzige PlayStation-Blockbuster, der verfilmt wird. Auch Horizon Zero Dawn und Gran Turismo erhalten eine Adaption von Netflix und Amazon.

PlayStation-Hits bekommen eigene Fernsehadaption

Adaptionen von beliebten Spiele-Franchisen werden immer beliebter. Ein Beispiel dafür sind Uncharted und die aktuellen Dreharbeiten zu The Last of Us und Twisted Metal, auch wenn die Kritiken zum Ersteren nicht so gut ausfielen.

Im Rahmen eines Business-Briefings von Sony bestätigt das Unternehmen nun, dass mit God of War, Horizon und Gran Turismo weitere Blockbuster in Arbeit sind. (Quelle: PlayStation)

Es ist nicht bekannt, ob die Adaptionen der Handlung der Spiele folgen wird. Im Fall von God of War kann man allerdings davon ausgehen, dass das Spiel sich auf die nordische Ära konzentrieren wird. Auch gut möglich, dass Kratos und Atreus vorkommen, die sich in der Geschichte auf eine Reise begeben, um die Asche seiner Frau auf dem höchsten Gipfel der neun Reiche zu verstreuen. Jetzt, wo God of War: Ragnarök auch nicht mehr allzu weit entfernt ist, hätte Amazon Prime auf jeden Fall genug Stoff für eine umfangreiche Geschichte.

Ein weiteres Aushängeschild für Sony ist Horizon Zero Dawn. Diese Marke hat sich Netflix gesichert. Die Spiele der Horizon-Reihe folgen der Protagonistin Aloy, die sich auf eine Reise begibt, um Antworten zu ihrer Vergangenheit zu finden und sich dabei gefährlichen Maschinen stellen muss. Welcher Streamingdienst für Gran Turismo zuständig sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.

God of War Ragnarök wurde bereits in einem Trailer vorgestellt:

God of War Ragnarök - Reveal Trailer | PS5, PS4, deutsch

Horizon auf Netflix: Fans haben schon genaue Vorstellungen für Aloy

Nach der Ankündigung der Fernsehadaption von Horizon, überlegen die Fans bereits, welche Schauspielerin für Aloy infrage kommen würde, und tatsächlich sind bereits einige Ideen zusammengekommen. Sowohl Emma Stone, als auch Rose Leslie und Erin Kellyman wären für Fans die perfekte Besetzung.

