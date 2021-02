Die Serien-Adaption des beliebten PlayStation-Spiels The Last of Us hat die Darsteller für Joel und Ellie gefunden. Beide Schauspieler hatten ihren Durchbruch mit der Serie Game of Thrones.

Die „The Last of Us“-Serie von HBO hat ihre beiden wichtigsten Rollen besetzt. Den Part von Joel wird Pedro Pascal übernehmen, für die Rolle der Ellie wurde Bella Ramsey bekannt geben. HBO und Naugty Dog arbeiten gemeinsam an der Serie, deswegen ist Neil Druckmann als Autor und Produzent mit an Bord, um gemeinsam mit dem Chernoby-Autor Craig Mazin den Fans gerecht zu werden.

Pedro Pascal und Bella Ramsey spielten beide in der Serie Game of Thrones als Oberyn Martell und Lyanna Mormont mit. Pascal ist aktuell als Din Djarin in der Disney-Plus-Serie „The Mandalorian“ zu sehen. Damit bringt Pedro Pascal quasi die nötigen Erfahrungswerte mit, wenn es darum geht, besondere Kinder in einer gefährlichen Welt zu beschützen. Die Pilotfolge soll vom russischen Filmemacher Kantemir Balagov inszeniert werden.

Die Besetzung der Serie ist ein heikles Thema, da die englischen Synchronsprecher und Motion-Performance-Artists beider Spiele Troy Baker und Ashley Johnson bei den Fans sehr beliebt sind. Genauere Infos zu Produktionsbeginn oder Release Zeitraum gibt es noch nicht.