5 Jahre hat es gedauert, nun wurde The Witcher 3: Wild Hunt endlich besiegt. Ein neues Spiel besteigt den Thron – und das, obwohl es zum Marktstart für eine handfeste Kontroverse sorgte.

The Last of Us 2 hat mehr GOTY-Awards als The Witcher 3

Die Entwickler von Naughty Dog haben ein Grund zum Feiern! Ihr neuestes Spiel The Last of Us 2 hat einen brillanten Meilenstein erreicht. Wie aus den Award-Meldungen der Webseite GameAwards hervorgeht, konnte das blutige Action-Adventure im Jahr 2020 unglaubliche 265 „Game of the Year“- Awards einheimsen und damit den langjährigen GOTY-König The Witcher 3 nach nunmehr 5 Jahren vom Thron stoßen. Zum Vergleich: Laut der Webseite konnte das Rollenspiel von CD Projekt Red 260 Auszeichnungen als GOTY verzeichnen.

The Last Of Us 2 ist blutig, spannend, emotional und grausam – das zeigt sich auch schon im ersten Gameplay:

The Last of Us 2: Spiel von Naughty Dog löste handfeste Kontroverse aus

Die Entwickler von The Last of Us 2 dürfte diese Meldung auf jeden Fall freuen, zumal das Spiel kurz nach seinem Marktstart bei den Spielern für eine handfeste Kontroverse sorgte. Einige Fans waren mit dem Verlauf der Story und den Beziehungen einiger Hauptcharaktere untereinander alles andere als zufrieden.

Daraufhin brach ein regelrechter Shitstorm los, The Last of Us 2 wurde Opfer von Review-Bombing. Das Ergebnis spiegelt sich auch heute noch in den Wertungen auf Metacritic wider. Während die Presse im Schnitt 93 von 100 Punkten vergab, liegt der User Score aktuell bei gerade einmal 5,7 von 10 möglichen Punkten.

Im letzten Jahr gehörte The Last of Us zu den Topsellern im PS Store. Doch auch einige Oldtimer haben es wieder in die Top 10 geschafft:

Umso schöner ist es zu sehen, dass sich The Last of Us 2 trotz der „Hexenjagd“ einiger Fans diesen fulminanten Erfolg sichern kann. Wann das nächste epochale Spiel erscheint, das Naughty Dogs PS4-Highlight den Kampf ansagen kann, bleibt abzuwarten. The Witcher 3: Wild Hunt konnte den Titel immerhin knapp 5 Jahre lang verteidigen.