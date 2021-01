Die PlayStation 5 von Sony ist bisher nur in Schwarz-Weiß erhältlich. So eine große weiße Fläche sollte aber verziert werden – war zumindest die Meinung eines Kindes.

PS5: Etwas Farbe musste her

Die PlayStation 5 ist noch immer sehr gefragt und die bereits vor Monaten betätigten Vorbestellungen werden nur schleppend abgearbeitet. Wer sie aber schon hat, wird sie vermutlich gut sichtbar positioniert haben, schließlich möchte man den Anblick doch genießen. Zwar schaut man auf eine große, weiße Fläche, doch das hat irgendwie auch etwas Beruhigendes.

Vielen ist das allerdings zu langweilig und so passt so manch einer seine Konsole individuell an, indem sie beklebt oder kunstvoll bemalt wird. Das hatte vermutlich auch ein Kind im Sinn, schließlich findet man nicht alle Tage solch eine geeignete Fläche zum Kritzeln.

Reddit-Nutzer MajorNUKKE veröffentlichte ein Bild, das vermutlich seine PlayStation 5 zeigt. Dieses betitelt er als „Work of art“ (Deutsch: Kunstwerk) – anscheinend sieht er das Ganze mit einer guten Portion Humor. Man kann aber schon fast nicht böse sein, wenn man sieht, wie detailreich da gewerkelt wurde. Sogar die ikonischen PlayStation-Tasten Dreieck, Kreis, X und Viereck sind in der rechten oberen Ecke zu finden.

PS5: Ein goldiges Stück

Wer noch tiefer in die Tasche greifen möchte und Gold oder Platin mag, kann sich durchaus auch andere Modelle der PlayStation 5 zulegen. Die Firma Truly Exquisite bietet die Konsole zum Beispiel in drei Varianten an. Das passende Zubehör ist natürlich auch erhältlich:

PS5 in 24-Karat Gold

PS5 in 18-Karat Rosé Gold

PS5 in Platin

Diese Funktionen könnten euch gefallen.

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Versteckte PS5-Funktionen: 9 geheime Konsolen-Tricks, die jeder kennen sollte

Was sagt ihr denn zu dem PS5-Kunstwerk und wie würdet ihr reagieren, wenn ihr eure Konsole so vorfinden würdet? Besucht uns gerne auf Facebook und schreibt es uns in die Kommentare.