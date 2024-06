9 PS5-Tipps, mit denen ihr noch mehr aus der Sony-Konsole rausholt

© GIGA 5 / 10

Ihr habt keine Lust mehr jedes Mal, wenn ihr ein Spiel zum ersten Mal startet, in die Einstellungen zu gehen und sie an eure Bedürfnisse anzupassen? Tja, das müsst ihr mit der PS5 auch nicht mehr! In den Einstellungen unter dem Menüpunkt „Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen“ könnt ihr unter „Spielvoreinstellungen“ festlegen, welche Optionen ihr standardmäßig in euren Spielen aktivieren wollt.

Das reicht vom Schwierigkeitsgrad über das Invertieren der Steuerung bis zur Option, ob er lieber im Leistungs- oder Auflösungsmodus spielen wollt.