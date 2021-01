Nicht allzu viele PS5-Spiele sind bisher auf den Markt gestolpert, und das wird erst einmal auch so bleiben. Erinnert ihr euch an Returnal? Nein? Das solltet ihr aber, denn der Zeitschleifen-Alien-Horror-Blockbuster gehört zu den vielversprechendsten PS5-Exklusives – und sollte eigentlich bald erscheinen.

Fangen wir doch mit der guten Nachricht an: Ja, Returnal erscheint noch 2021, nur eben nicht im März, wie eigentlich angedacht. Der Horror-Shooter mit Zeitschleifen-Mechanik schickt euch in einer Bruchlandung auf einen fremden Planeten, in dessen grau-dunklen Wäldern es überall vor feindlichen Lebensformen wimmelt. Sterbt ihr, dreht sich die Zeit zurück und ihr crasht erneut. Womöglich verbirgt der Planet ein Geheimnis, das euch helfen wird, den Kreislauf zu durchbrechen ...

Werft selbst einen Blick auf Returnal:

Der Rogue-like-Shooter aus dem Schoß vom Studio Housemarque wird aufgrund von einigen Kleinigkeiten, die noch poliert werden sollen, auf den 30. April 2021 verschoben. Eigentlicher Release-Termin ist der 19. März 2021 gewesen.

Returnal gehört zu den ersten PS5-Exklusives und erscheint einzig auf der Next-Gen-Konsole. Ein weiteres Problem beim Verkauf des Spiels dürfte daher der noch immer vorherrschende Mangel an PS5-Konsolen sein.