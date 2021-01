Take-Two Interactive hatte bei GTA Online schon immer mit Hackern zu kämpfen. Nach und nach räumt der Publisher aber auf, so musste nun eine bekannte Seite schließen, die Cheats für das Spiel verkauft hat.

GTA Online: Hacker vermehrten sich rasend

Solltet ihr selbst GTA Online spielen, habt ihr sicher auch selbst schon einmal erlebt, wie Hacker es darauf anlegen, anderen das Spiel zu vermiesen. Zum Beispiel lassen sie hunderte Fahrzeuge und Flugzeuge spawnen, um den Server zu crashen, andere cheaten sich massig Geld. Seit GTA Online Mitte 2020 im Epic Games Store verschenkt wurde, hat sich das Ganze sogar noch verschlimmert.

Take-Two Interactive, Mutterkonzern von Rockstar Games, bekämpft Hacker bereits seit Jahren, konnte bisher allerdings nicht dagegen ankommen. Mit der Schließung einer Webseite, die Cheats verkauft hat, ist der Konzern der Sache aber ein Stück nähergekommen.

GTA Online hat kürzlich neue Inhalte spendiert bekommen.

GTA Online: Webseite will jetzt spenden

Wenn man die Seite LunaCheats jetzt aufruft, findet man jetzt statt zahlreicher Produkte eine Nachricht der Betreiber. Es heißt, man habe mit Take-Two Interactive gesprochen und die Seite daraufhin geschlossen, man möchte am Ende aber noch was Gutes tun:

„Nach Gesprächen mit Take-Two Interactive stellen wir mit sofortiger Wirkung jegliche Wartung, Entwicklung und den Vertrieb unserer Cheat-Menü-Dienste ein. Zusätzlich werden wir alle Erlöse einer von Take-Two bestimmten Wohltätigkeitsorganisation spenden. Wir entschuldigen uns für alle Probleme, die unsere Software in der Grand Theft Auto Online-Community verursacht hat.“

Scheint, als hätte die Seite von Take-Two Interactive ordentlich auf den Deckel bekommen.

