Welche Spiele habt ihr im Jahr 2020 auf eurer PlayStation 4 gespielt, wie viel Zeit damit verbracht und welche Erfolge erzielt? Mit einer Jahreszusammenfassung, die Sony euch bereitstellt, erhaltet ihr einen Überblick und obendrauf gibt es noch ein Geschenk für euch.

PlayStation 4 Facts

PS4: Euer persönlicher Überblick 2020

Habt ihr euch auch schon in Spielen verloren und euch dann gefragt, wie viel Zeit ihr am Ende wirklich investiert habt? Sony hat sich da etwas für euch ausgedacht und verkündet auf dem offiziellen PlayStation-Blog, dass ihr euch jetzt eure persönliche Zusammenfassung sichern könnt. Dieser Jahresabschlussbericht enthält die Spiele, die ihr am meisten gespielt habt, eure Spielstunden, welche Erfolge ihr erreicht habt und viele weitere interessante Einblicke.

Wenn ihr zum Beispiel als PS4-Spieler 2020 auch auf der PS5 gespielt habt, findet ihr dort zusätzlich einige allgemeine Statistiken zu eurer Reise auf der Next-Gen-Konsole.

Außerdem sind dieses Jahr auch einige Statistiken über Dinge enthalten, die alle PlayStation-Spieler im Jahr 2020 zusammen erreicht haben. Als Beispiele nennt Sony wie viele Gegner ihr gemeinsam in Ghost of Tsushima in die ewigen Jagdgründe geschickt habt oder wie viele Stunden ihr alle in The Last of Us 2 verbracht habt.

Bis zum 2. März 2021 habt ihr Zeit, den Bericht abzurufen und ihn sogar mit euren Freunden zu teilen – in den sozialen Medien habt ihr vielleicht auch schon einige entdeckt.

Übrigens: Ghost of Tsushima bekommt ihr im PlayStation Store bis zum 11. Februar 2021 für 49,69 statt 69,99 Euro.

Sony schenkt euch ein dynamisches PS4-Theme

Solltet ihr bei eurem PS4-Hintergrund gerade Abwechslung brauchen, passt das gut, denn ihr bekommt jetzt ein dynamisches PS4-Design geschenkt.

Wie erhaltet ihr eure Zusammenfassung und das PS4-Theme? Solltet ihr dem Erhalt von Marketing-Mails zugestimmt haben, empfehlen wir euch, euer Postfach zu checken. Solltet ihr da nichts finden, könnt ihr euch bis zum 2. März 2021 direkt auf der PlayStation-Wrap-Up-Seite anmelden und nachsehen.

Welche PS4-Spiele wurden am häufigsten heruntergeladen? Wir zeigen es euch.

Habt ihr euren Jahresabschlussbericht schon erhalten? Welche Spiele haben euch 2020 besonders gefesselt und welche Erfolge habt ihr erzielt? Besucht uns gerne auf Facebook und erzählt es uns in den Kommentaren.