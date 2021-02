Eines der beliebtesten Spiele der PS4 ist zweifelsohne God of War. Die Geschichte um Kratos und seinen Sohn bekommt nun ein visuelles Upgrade für die PS5 und das kostenlos.

God of War (2018) Facts

Zwar ist das Sequel zu God of War noch lange nicht in Sicht, dennoch findet die Fortsetzung von Kratos Geschichte aus dem Jahr 2018 nun auch ein Heim auf der PS5. Seit dem 2. Februar 2021 gibt es einen kostenlosen Patch für God of War. Auf der PS5 gibt es jetzt ein visuelles Upgrade.

Der Patch lässt euch God of War nun in 4K und mit 60fps auf der PS5 zocken. Die Option, weiterhin mit der PS4-Grafik zu spielen, bleibt aber erhalten. Die schöne Spielwelt und tolle Atmosphäre konnte 2018 schon in unserem Test überzeugen und gewinnt durch das PS5-Upgrade noch einmal mehr.

https://store.playstation.com/de-de/product/EP9000-CUSA07410_00-00000000GODOFWAR/?utm_source=giga&utm_medium=psn&emcid=di-st-239016

Das Sequel God of War: Ragnarök gehört zu den am meisten erwarteten PS5-Spielen und selbst der kurze Teaser, der nicht viel vom Spiel verriet, machte den Fans Lust auf mehr. Neben ein paar Hinweisen aus God of War, die in Kombination mit dem Titel Ragnarök zumindest Dinge vermuten lassen, hat der Teaser wenigstens 2021 als Release Zeitraum preisgegeben. Es ist also noch Zeit God of War auch auf der PS5 noch mal zu spielen, wenn ihr denn eine habt.