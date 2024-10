Explodierende Autos? Keine Angst vor diesem Verkehrszeichen beim nächsten Belgien-Urlaub

Verkehrszeichen sollten jedem klar sein. In Belgien gibt es aber ein Schild, das verwirren könnte. Das Auto scheint regelrecht zu explodieren. Aber was hat es damit auf sich? Wir klären euch auf.



Verkehrsschilder im Ausland können verwirren

Die Verkehrszeichen seines Heimatlands lernt jeder, der seinen Führerschein macht. Natürlich gibt es Zeichen, die nicht oft vorkommen und kurz für etwas Verwirrung sorgen könnten – grundsätzlich sollten die Verkehrszeichen aber für geübte Autofahrer keine große Sache sein. Das kann sich ändern, wenn man sich im Ausland aufhält. Plötzlich gibt es ganz neue, vielleicht auch etwas kuriose Schilder.

Ein explodierendes Auto in Belgien?

Explodiert hier etwa ein Auto? (© Vascer / Wikipedia)

Ein solches Beispiel findet sich in vielen anderen europäischen Ländern, unter anderem bei unseren Nachbarn in Belgien. Ein rundes Verbotsschild, auf dem sich ein Auto befindet. Über dem Auto wird eine Explosion gezeigt. Gibt es dort etwa gefährliche Fahrzeuge oder die Pflicht auf Feuerlöscher im Auto? Nein, der Grund ist ein anderer.

Die Deutschen haben jede Menge einzigartigen Schilder zu bieten.

Durchfahrverbot für Gefahrguttransporte

Das Schild hat zwar mit Explosionen zu tun, aber nicht so, wie man vielleicht annehmen könnte. Vielmehr verbietet dieses Schild die Durchfahrt von Fahrzeugen, die Gefahrgut transportieren. Denn diese Güter können bei falschem Umgang Menschen, Tiere und Umwelt schädigen. Häufig sind diese Schilder auf Straßen mit Gefällen zu sehen, die eine Notfallspur haben.

Transporte unter besonderen Auflagen

Wenn solche Güter transportiert werden, stehen sie oft unter besonderen Bestimmungen. Unter Umständen muss zuerst sogar ein Gefahrgutbeauftragter den Transport genehmigen.

Tanklastenwagen haben besondere Schilder, da sie als Gefahrguttransporte gelten. (© IMAGO / Steinsiek.ch)

An der Fahrzeugfront und am Heck von solchen Gefahrgut-Transporten befinden sich oftmals besondere Schilder, welches auch für einen gewissen Zeitraum brandfest sein muss. So können Rettungskräfte wie die Feuerwehr im Notfall erkennen, welches Gut hier gerade brennt.

