Die Top 10 gefährlichsten Straßen in NRW: Hier brauchen Autofahrer volle Konzentration

Es gibt Straßen, auf denen man ständig Unfälle sieht. In seinem Heimatort weiß man meist, wo man besonders aufpassen muss. Aber wie sieht es anderswo aus? Welche sind die gefährlichsten Straßen in Nordrhein-Westfalen?

Unfallstatistik klärt auf

Die Unfallstatistik der Allianz Direct zeigt die Unfallschwerpunkte in Deutschland für das Jahr 2023. Dabei werden nur Unfälle mit Personenschäden berücksichtigt, reine Blechschäden sind demnach kein Teil der Statistik. 2023 wurden 291.890 solcher Unfälle auf deutschen Straßen gemeldet, davon fielen 59.917 auf das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Anzeige

Wie ihr auch auf längeren Fahrten sicher unterwegs sein könnt, zeigen wir euch in diesem Video.

Nordrhein-Westfalen mit den meisten Unfällen

Wenig überraschend steht Nordrhein-Westfalen in dieser Statistik demnach auf Platz eins, wohnt doch etwa jeder fünfte Deutsche in diesem Bundesland mit seiner Vielzahl an Großstädten. Von den 59.917 Unfällen endeten 50.031 mit leichten Verletzungen, bei 9.475 Unfällen gab es Schwerverletzte. Leider gab es auch 411 Verkehrsunfälle, die mit Todesfällen endeten.

Anzeige

Unfallschwerpunkte in NRW: Diese Straßen sind am gefährlichsten

Die Straßen mit den meisten Unfällen in Nordrhein-Westfalen liegen quer durch das Bundesland verteilt. Auf welchen Straßen ihr während der nächsten Fahrt besonders aufpassen sollt, zeigt die folgende Liste:

Trierer Straße in Aachen (63 Unfälle, elf mit Schwerverletzten, 52 mit Leichtverletzten, keine Todesfälle) Hammer Straße in Münster (59 Unfälle, vier mit Schwerletzten, 55 mit Leichtverletzten, keine Todesfälle) Kalker Hauptstraße in Köln (55 Unfälle, fünf mit Schwerverletzten, 50 mit Leichtverletzten, keine Todesfälle) Ruhrschnellweg in Essen (54 Unfälle, sieben mit Schwerverletzten, 47 mit Leichtverletzten, keine Todesfälle) Dorstener Straße in Bochum (43 Unfälle, sieben mit Schwerverletzten, 36 mit Leichtverletzten, keine Todesfälle) Aachener Straße in Köln (42 Unfälle, sechs mit Schwerverletzten, 36 mit Leichtverletzten, keine Todesfälle) Eckendorfer Straße in Bielefeld (39 Unfälle, drei mit Schwerverletzten, 36 mit Leichtverletzten, keine Todesfälle) Vaalser Straße in Aachen (38 Unfälle, zwei mit Schwerverletzten, 36 mit Leichtverletzten, keine Todesfälle) A1 in Schwerte (37 Unfälle, elf mit Schwerverletzten, 26 mit Leichtverletzten, keine Todesfälle) Westfalendamm in Dortmund (37 Unfälle, einer mit Schwerverletzten, 36 mit Leichtverletzten, keine Todesfälle)

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.