Die Top 10 gefährlichsten Straßen in Niedersachsen: Hier solltet ihr aufmerksam sein

Es gibt Straßen, auf denen besonders viele Unfälle passieren. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Wo sind die Unfallschwerpunkte in Niedersachsen? Wo müsst ihr besonders aufpassen, wenn ihr im Nordwesten unterwegs seid? Alles dazu in unserem Artikel!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Allianz Direct zeigt gefährlichste Straßen in Deutschland

Die Unfallstatistik der Allianz Direct bezieht sich auf Unfälle, bei denen auch ein Personenschaden gemeldet wurde. Reine Blechschäden werden in dieser Statistik nicht vermerkt. Deutschlandweit wurden im Jahr 2023 291.890 solcher Unfälle mit Personenschaden gemeldet. Das viertbevölkerungsreichste Bundesland Niedersachsen steht dabei auf dem vierten Platz der meisten Unfälle.

Anzeige

Unsere Tipps, wie ihr auch auf langen Fahrten sicher vorankommt, findet ihr im Video:

Verkehrssicherheit: Tipps für den Urlaub

Unfallstatistik Niedersachsen

Im flächenmäßig zweitgrößten Bundesland gab es 2023 26.703 Unfälle mit Personenschäden. Davon endeten 22.607 mit leichten Verletzungen, bei 3.740 Unfällen wurde schwere Verletzungen gemeldet und 356 Unfälle verzeichneten traurigerweise Todesfälle.

Anzeige

Autobahnen und Hannover in den Top 10

Das nordwestliche Bundesland hat seine Unfallschwerpunkte auf den Autobahnen und in der Landeshauptstadt Hannover. Alle Details zu den gefährlichsten Straßen in Niedersachsen haben wir in dieser Liste zusammengefasst:

A7 bei Bad Fallingbostel (63 Unfälle, 61 mit Leichtverletzten, zwei mit Schwerverletzten) Vahrenwalder Straße in Hannover (54 Unfälle, 52 mit Leichtverletzten, zwei mit Schwerverletzten) Am Leineufer in Hannover (50 Unfälle, 48 mit Leichtverletzten, zwei mit Schwerverletzten) A2 bei Lehrte (43 Unfälle, 36 mit Leichtverletzten, fünf mit Schwerverletzten, zwei mit Todesfällen) Hildesheimer Straße in Hannover (38 Unfälle, 38 mit Leichtverletzten) Oldenburger Straße in Rastede (35 Unfälle, 29 mit Leichtverletzten, sechs mit Schwerverletzten) A2 bei Hannover (35 Unfälle, 33 mit Leichtverletzten, einer mit Schwerverletzten, einer mit Todesfällen) Stedinger Straße in Delmenhorst (31 Unfälle, 27 mit Leichtverletzten, vier mit Schwerverletzten) A2 bei Garbsen (29 Unfälle, 27 mit Leichtverletzten, einer mit Schwerverletzten, einer mit Todesfällen) Marienstraße in Hannover (28 Unfälle, 27 mit Leichtverletzten, einer mit Schwerverletzten)

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.